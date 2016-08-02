روحانیون الگوی جامعه هستند/ راه طلبگی پرخطر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی فاضل صبح سه‌شنبه در دوره میثاق طلبگی طلاب ورودی حوزه علمیه استان بوشهر گفت: راه رسیدن به خدا از طریق قرآن کریم و ائمه است یک بال این راه، کتاب خدا و بال دیگر آن عترت است، باید توجه داشت که در این بال ها امام باقر(ع) و امام صادق(ع) جایگاه بسیار پررنگی دارند.

معاون آمار و بررسی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه بار عظیم جابجایی اطلاعات و فرهنگ و سنت بر دوش شاگردان ائمه اطهار است اظهار داشت: اگر شاگران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نبودند معلوم نبود آن فرهنگ و معارف بلند در دسترس ما قرار می گرفت.

وی افزود: البته باید توجه داشت که در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) شرایط بسیار سختی بود و در برخی از این نقل ها آمده است که امام صادق(ع) چهار هزار شاگرد داشت اما این بدین معنا نبود که آن حضرت روزانه از مکه به مدینه بیایند و به شاگردان خود آموزش دهند زیرا در آن دوران به شدت تحت تعقیب بودند.

حجت الاسلام فاضل اضافه کرد: شاگران امام صادق(ع) مروجان معارف این امام بودند و در انتقال فرهنگ امام صادق(ع) که از پدران خود داشت شاگردان بسیار موثر بودند. اگر این ایثارگری نبود معلوم نبود که شناخت ما از امام صادق(ع) میسر شود.

معاون آمار و بررسی حوزه‌های علمیه بیان داشت: به راحتی این مقام را پیدا نخواهیم کرد که بخواهیم علوم امام صادق(ع) را منتقل کنیم این مقام بسیار ارزشمند است و با هیچ چیز قابل قیاس نیست، و چون این مقام بسیار بالاست دشمن نسبت به آن طمع می کند و در شما نفوذ خواهد کرد تا راه را اشتباه بروید.

وی با بیان اینکه طلبه بیش از دیگر اقشار جامعه تحت نظر دشمن است، ابراز داشت: باید بسیار مراقب رفتار خود بود چراکه روحانیون الگوهای این جامعه هستند.

معاون آمار و بررسی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه راه طلبگی دراز و پرخطر است اظهار داشت: از طرفی این راه پر از مباهات است و مایه خوشحالی ائمه اطهار و به ویژه در امام صادق(ع) خواهد بود.