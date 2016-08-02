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۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

معاون آمار و بررسی حوزه‌های علمیه:

روحانیون الگوی جامعه هستند/ راه طلبگی پرخطر است

روحانیون الگوی جامعه هستند/ راه طلبگی پرخطر است

بوشهر - معاون آمار و بررسی حوزه‌های علمیه خطاب به طلاب گفت: باید بسیار مراقب رفتار خود بود چراکه روحانیون الگوهای جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی فاضل صبح سه‌شنبه در دوره میثاق طلبگی طلاب ورودی حوزه علمیه استان بوشهر گفت: راه رسیدن به خدا از طریق قرآن کریم و ائمه است یک بال این راه، کتاب خدا و بال دیگر آن عترت است، باید توجه داشت که در این بال ها امام باقر(ع) و امام صادق(ع) جایگاه بسیار پررنگی دارند.

معاون آمار و بررسی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه بار عظیم جابجایی اطلاعات و فرهنگ و سنت بر دوش شاگردان ائمه اطهار است اظهار داشت: اگر شاگران امام باقر(ع)  و امام صادق(ع)  نبودند معلوم نبود آن فرهنگ و معارف بلند در دسترس ما قرار می گرفت.

وی افزود: البته باید توجه داشت که در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) شرایط بسیار سختی بود و در برخی از این نقل ها آمده است که امام صادق(ع) چهار هزار شاگرد داشت اما این بدین معنا نبود که آن حضرت روزانه از مکه به مدینه بیایند و به شاگردان خود آموزش دهند زیرا در آن دوران به شدت تحت تعقیب بودند.

حجت الاسلام فاضل اضافه کرد: شاگران امام صادق(ع) مروجان معارف این امام بودند و در انتقال فرهنگ امام صادق(ع) که از پدران خود داشت شاگردان بسیار موثر بودند. اگر این ایثارگری نبود معلوم نبود که شناخت ما از امام صادق(ع) میسر شود.

معاون آمار و بررسی حوزه‌های علمیه بیان داشت: به راحتی این مقام را پیدا نخواهیم کرد که بخواهیم علوم امام صادق(ع) را منتقل کنیم این مقام بسیار ارزشمند است و با هیچ چیز قابل قیاس نیست، و چون این مقام بسیار بالاست دشمن نسبت به آن طمع می کند و در شما نفوذ خواهد کرد تا راه را اشتباه بروید.

وی با بیان اینکه طلبه بیش از دیگر اقشار جامعه تحت نظر دشمن است، ابراز داشت: باید بسیار مراقب رفتار خود بود چراکه روحانیون الگوهای این جامعه هستند.

معاون آمار و بررسی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه راه طلبگی دراز و پرخطر است اظهار داشت: از طرفی این راه پر از مباهات است و مایه خوشحالی ائمه اطهار و به ویژه در امام صادق(ع) خواهد بود.

کد مطلب 3729848

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