به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر امیرنیا معاون تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت ارشاد از برنامهریزی برای برگزاری هفتههای قرآن و عترت در استانها خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت برنامههای قرآنی و ایجاد وحدت بین مسلمانان امسال هفتههای قرآن و عترت را در ١٠ استان کشور برگزار میکنیم.
وی با بیان اینکه در نظر داریم امسال در هفتههای قرآن و عترت بیشتر به مباحث مشترک بین شیعه و سنی بپردازیم، افزود: دشمنان اسلام همواره برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان برنامهریزی میکنند اما ما باید با اتحاد و توجه به مضامین الهی این توطئهها را خنثی کنیم بر همین اساس در استانهایی که شیعه و سنی وجود دارند هفتههای قرآن و عترت را متفاوت از سالهای گذشته برگزار میکنیم.
امیرنیا با اشاره به اهمیت تخصیص بودجه به برنامههای قرآنی، گفت: امیدواریم با تخصیص اعتبارات هفتههای قرآن و عترت به خوبی در استانها برگزار شوند و با هماهنگیهای بیشتر بتوانم با این بودجههای محدود فعالیتهای فاخری داشته باشیم.
معاون تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت ارشاد به استانهای مجری هفتههای قرآن و عترت در سال جاری اشاره کرد و افزود: امسال هفتههای قرآن و عترت در استانهای گلستان، کرمان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، بوشهر، لرستان، هرمزگان، خوزستان و یزد برگزار میشود
هفتههای قرآن و عترت هر سال به منظور ترویج فرهنگ قرآنی توسط معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخی استانهای منتخب برگزار میشود.
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