به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته دوشنبه یازدهم مرداد مراسم رونمایی از مستند سینمایی «یک روز در بیمارستان سلمانیه» به کارگردانی عابدین مهدوی، با حضور جمعی از مستندسازان و جوانان و فعالان بحرینی و با اجرای محمد سلوکی در ایوان شمس برگزار شد.

عابدین مهدوی کارگردان این مستند در ابتدای مراسم گفت: این فیلم را به شهید محمد عبدالحسین فرحان یکی از کودکان شهید بحرینی تقدیم می کنم که در جریان حوادث بحرین جانش را از دست داد و همچنین به دو کودک ایرانی که در فرودگاه جده و در جریان بازگشت از سفر حج، مورد بی حرمتی عربستانی ها قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه مستند «یک روز در بیمارستان سلمانیه» با بودجه شخصی ساخته شده است، گفت: فیلم های مستقل حتی با موضوعی انسانی مثل کشتار کودکان بحرینی، همیشه با بی مهری هایی از سوی مدیران فرهنگی همراه است. اما حنجره ای که قرار است حقیقت را فریاد بزند هیچگاه مهجور نمی ماند. شاید حنجره بسته شود ولی این حقیقت هیچگاه از بین نمی رود. ماجرایی که در این چند سال اخیر باب شده این است که بعضی از دوستان مستندساز، برای خودشان پروتکل کردند که یک سری سوژه های نانوشته را حق خودشان می دانند و اتفاقا به ارگان های صاحب بودجه هم وصل هستند. این شکل سفارشی سازی زیاد برای حال مستندسازی ما خوشایند نیست.

مهدوی یادآور شد: این روندی که شکل گرفته است باعث شده که مردم ما حقیقت زده شوند. سوژه هایی که متصل شده است به یک گروه خاص در سینما، باعث شده است که مردم از دیدن این مستندها پرهیز کنند و این برداشت عام پیش بیاید که مثلا مستندی در مورد بحرین قرار نیست با زاویه جدیدی به موضوع انقلاب نگاه کند.

این مستندساز ادامه داد: من از همه مستندسازان مستقل می خواهم که از رفتن سراغ سوژه هایی چون بحرین پرهیز نکنند. با آمدن اکثریت فیلمسازان مستقل، اقلیتی که خودشان را حاکم بر این سوژه ها می دانند، توسط خود مردم کنار گذاشته می شوند.

کارگردان «یک روز در بیمارستان سلمانیه» با گلایه از اینکه مستندش در جشنواره مقاومت پذیرفته نشده است، گفت: روز گذشته جشنواره فیلم مقاومت اسامی فیلم های مستند را اعلام کرد و «یک روز در بیمارستان سلمانیه» در لیست نبود. اتفاقا من خوشحال شدم. به خاطر اینکه انگار استقلال در مستند سازی بسیار برای این آقایان مهم است و این استقلال در ساخت مستند بالاخره حرفش زده شد.

وی توضیح داد: مقاومت عنصر ناشناخته ای است و ماهیت مقاومت این است که همه مردم را جذب کند. اگر حوادث چند سال اخیر کشورهای مختلف را رصد کنید اتفاقا هیپی ها و شلوار جین پوش ها صف اول مقاومت جهانی در مقابل ظلم هستند اما اینجا جور دیگری این مقاومت را تصویر می کنند. همیشه باید از خود بپرسیم که در مورد مقاومت برای آگاهی جوانان بیدار و فهیم وطن خود چه کردیم. چرا آدم ها را دسته بندی می کنند.

این مستندساز بیان کرد:عابدین مهدوی و تیم فیلمسازیش از فروش این فیلم هیچ پولی نمی خواهد و من این مستند را به بچه های بحرین هدیه می کنم و هر چه درآمد داشته باشد به ۶ موسسه خیریه میرسد.

علی اعلایی منتقد سینمایی در اکران این مستند گفت: اول به کارگردان این مستند خسته نباشید می گویم که برای دغدغه هایش از همه چیز هزینه داده است. عابدین مهدوی مستندسازی است که برای کودکان جنگ و مستندسازی بحران، حدود ۲۸ کشور را سفر کرده است و از نزدیک در جریان بسیاری از حوادثی بوده که ما فقط از اخبار می شنویم.

وی در مورد شکل ساخت «یک روز در بیمارستان سلمانیه» گفت: در مستندسازی بحران شما با یک سری تصاویر مستند سرو کار دارید که باید به یک تصویر ذهنی برای مخاطب شکل دهید و در روایت درام مستند مجبور هستید که از برخی تصاویر صرف نظر کنید. تصاویری که برای این مستند شکار شده است و به کار رفته است آنقدر مستند است که بسیاری از خبرگزاری ها معتبر دنیا هم چنین تصاویری از بحرین را ندارند. خوشحالم در رونمایی اثری از مستندسازی هستم که هر جا بحران است او هم حضور دارد.

علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در حاشیه این مراسم گفت: چند سال پیش که برای راهپیمایی اربعین حسینی به کربلا رفته بودم با تعدادی از همین جوان های بحرینی آشنا شدم. در بین الحرمین، نمایشگاهی از جنایات آل خلیفه را برپا کرده بودند. از همان سال، تصاویری که آن جا دیدم هنوز جلوی چشمان من باقی مانده است. تصاویر هر چه مستند و واقعی تر باشد مردم ما، بیشتر آن را در خاطر خواهند داشت و آن را باور می کنند.

وی ادامه داد: روایت مصیبت و رنج کودکان بحرینی، از زوایه نگاه یک فیلمساز مستقل ارزشمند است. مستندسازانی که در حوادث و اتفاقات جهان حضور دارند، از جان خودشان می گذرند و خود این ایثار است. به تصویر کشیدن این گونه آثار، به زبان ساده است ولی روزها و ساعت ها تلاش و فداکاری شبانه روزی می خواهد.

حجت الاسلام شیخ علی کرب آبادی یکی از فعالان سیاسی بحرین در صحبت های کوتاهی ضمن تقدیر از روایت مستند «یک روز در بیمارستان سلمانیه» گفت: ما که از وضعیت بحرین اطلاع داریم می دانیم که ساخت چنین مستندی چقدر تلاش می خواهد و خسته کننده است. اکثریت ملت بحرین شیعه هستند و به خاطر همین است که مظلوم واقع شدند. ما پیش از این نمی توانستیم حرفی بزنیم و افتخار می کنیم که بالاخره حرف مان را زدیم و پای مقاومت خود ایستادیم. افتخار دیگر مان این است که رهبر انقلاب وقتی به شهر قم آمدند به جوان های بحرینی فرمودند که شما در ایران غریبه نیستید، شما حتی میهمان هم نیستید بلکه شما صاحبخانه هستید. ما همیشه مردم ایران را در کنار مردم بحرین دیدیم و این مستند هم نمونه این همراهی و همدلی است.