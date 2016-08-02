حسن غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی کنتورهای جدید برای کاهش خطای محاسبه آب بها در استان اصفهان، اظهار داشت: اولین نمونه میز تست همخوان با استاندارد جدید OILMLR۴۹ با ظرفیت تست بیش از یکصد هزار کنتور در آزمایشگاه تست کنتور آبفا استان اصفهان راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه با هزینه ای بالغ بر سه و نیم میلیارد ریال سومین میز تست کنتور در اصفهان به بهره برداری رسید، تاکید کرد: با راه اندازی سومین میز تست کنتور آب تسهیل و تسریع خدمات به مشترکین صورت می گیرد.

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان اعلام کرد: همچنین استفاده از این نمونه میز افزایش رضایت مندی مشترکین را رقم خواهد زد چراکه صحت محاسبه آب بها در کنتورهای جدید بسیار بالاست به طوری که قرائت کنتور به وسیله سنسور انجام می گیرد و پرهیز از قرائت دستی کنتور بسیار از خطای انسانی می‌کاهد که این امر بسیار در رضایت‌مندی مشترکین مؤثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: اولین نمونه میز تست همخوان با استاندارد جدید OILMLR۴۹ با ظرفیت تست بیش از یکصد هزار کنتور در آزمایشگاه تست کنتور آبفا استان اصفهان راه اندازی شد.

غلامی افزود: با تجهیز آزمایشگاه تست کنتور آبفا استان اصفهان به میز تست کنتور با آخرین تکنولوژی جدید می توان گفت آزمایشگاه تست کنتور آبفا اصفهان مجهزترین و بزرگترین آزمایشگاه تخصصی تست کنتورهای خانگی آب در کشور است.