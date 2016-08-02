جشن همنام گلهای بهاری در فرهنگسرای امام(ره) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آسـتانه میلاد حضرت معصومه(س) و گرامیداشت روز دختر جشن «همنام گلهای بهاری» روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه ساعت ۱۰ درفرهنگسرای امام (ره) با حضور دختران بسیجی منطقه یک برگزار میشود.
در این برنامه که معصومه صوفی اجرای آن را برعهده دارد شامل مولودی خوانی توسط حاج مهدی فتوت ، تواشیح توسط «گروه اسرا» و سخنرانی دکتر احمد عزیزی با موضوع نقش دختر در خانواده و جامعه برگزار خواهد شد.
همچنین از برنامههای جانبی این جشن میتوان به کارگاه حضوری خوشنویسی، ویترای، ساخته های نمدی و ... اشاره کرد.
این برنامه با تجلیل دختران برتر منطقه و دخترانی همنام با حضرت معصومه (س) هستند به پایان می رسد.
علاقهمندان برای شرکت در این برنامه میتوانند به نشانی به فرهنگسرای امام(ره) تهران میدان قدس (تجریش) خیابان شهید باهنر بعد از سه راه یاسر خیابان امیر سلیمانی فرهنگسرای امام (ره) مراجعه کنند و یا جهت اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۲۶۱۰۰۷۸۰ تماس بگیرند.
همچنین علاقمندان برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار برنامهها و فعالیتهای مراکز فرهنگی هنری شهر تهران و فرهنگسرای امام (ره) میتوانند به نشانی ساب پورتال imam.farhangsara.ir و رسانه خبری www.fhnews.ir مراجعه کنند.
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