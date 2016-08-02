روضه منوره رضوی غبار روبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، مراسم غبار روبی روضه منور صبح امروز با حضور حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی و مرتضوی، حجج اسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و رسولی محلاتی نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه جمعی‌ از علما و استادان برجسته حوزه علمیه، جانبازان و خانواده معزز شهدا و همچنین مدیران استانی و آستان قدس رضوی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، همزمان با طنین انداز شدن نوای ملکوتی کلام وحی با تلاوت محمد جواد پناهی و حمید شاکر نژادقاریان بین المللی بارگاه منور رضوی و شیخ میثم عمار قاری و موذن آستان مقدس امیرالمومنین حضرت علی(ع)، درهای ضریح منور حضرت رضا(ع) گشوده و نذورات آکنده از عشق و ارادت زائران بهشت خراسان، از ضریح مطهر خارج شد.

قرائت فرازهای زیارت امین الله توسط جعفر ملائکه بخش بعدی این مراسم بود که با حضور حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی و مرتضوی و حجج اسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیسی، رسولی محلاتی و علی واعظ طبسی در ضریح منور و غبار روبی مشبک ها و فضای داخل ضریح مطهر حضرت رضا(ع) همراه شد.

در ادامه این مراسم نیز ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع)؛ سید حسین محمدنیا، سید جعفر ماهرخسار، میثم مطیعی و احمد واعظی به مرثیه سرایی و مدیحه خوانی در وصف حضرت فاطمه زهرا(س)، سید الشهدا(ع) و حضرت رضا(ع) پرداختند و با قرائت اشعاری یاد و خاطره رشادت های رزمندگان اسلام به ویژه مدافعان حرم را زنده نگاه داشته و پیروزی و سربلندی آنان را از درگاه خداوند منان طلب کردند.

همزمان با مدیحه سرایی ذاکران اهل بیت(ع) نیز آیین غبارروبی ادامه یافت و سنگ مضجع منور رضوی نیز با گلاب ناب شست و شو داده شد.

گفتنی‌ است در ایام دهه کرامت، حرم مطهر رضوی میزبان خیل عظیم زائرانی است که از سراسر جهان خود را به مشهد الرضا(ع) می رسانند تا در روزهای ما بین میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) زائر صحن و سرای مقدس رضوی باشند.