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۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان :

۲۰ واحد نانوایی در زنجان به علت نداشتن پروانه کسب پلمپ شدند

۲۰ واحد نانوایی در زنجان به علت نداشتن پروانه کسب پلمپ شدند

زنجان-مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: طی چهار ماه سالجاری ۲۰ واحد نانوایی به علت نداشتن پروانه کسب پلمپ شدند. 

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ واحد نانوایی در زنجان وجود دارد، افزود: از این تعداد ۷۵۰ واحد خبازی در شهرستان زنجان فعال است. 

وی تعداد واحدهای سنگگی دراستان زنجان را ۸۰ واحد اعلام کردو یاد آورشد:این تعداد واحد سنگگی در شهرستان زنجان فعال است و از آرد سبوس دار استفاده می کنند چرا که ارزش غذایی خوبی دارد.  

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: متاسفانه طی چهار ماه سالجاری ۲۰ واحد نانوایی به علت نداشتن پروانه کسب پلمپ شدند. 

منصوری تصریح کرد: کیسه های سبز رنگ آرد های سبوسدارهستند و مردم باید بدانند که باید نانوایان از این آرد برای پخت استفاده کنند و در این زمینه اتحادیه نانوایان کارهای خوبی را انجام داده است. 

وی با اشاره به اینکه در راستای ارتقای کیفیت نان آموزش در دستور کار این شرکت است، اظهار داشت: آموزش نانوایان حرف اول را در کیفیت نان بر عهده دارد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: این شرکت در طول سال برنامه آموزشی نانوایان را با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار می کند و این آموزش‌ها تدوام دارد.

منصوری گفت:شهروندان به محض برخورد با هر گونه تخلف و استفاده نکردن نانوایان از آردهای سبوس دار با سامانه ۰۲۴۳۳۴۶۰۹۳۰ و اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارات ۱۲۴ و مرکز بهداشت ۱۹۰ تماس حاصل کنند. 

کد مطلب 3729962

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