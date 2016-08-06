مهرداد مصطفوی کارگردان «خروج اضطراری» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی اجرای عمومی خود را بعد از بازبینی شورای ارزشیابی و نظارت از ۱۹ مردادماه آغاز می کند. «خروج اضطراری» نوشته ساناز اسدی و رافعه رستمی است که داستانی معاصر و روابط بین جوان ها را در ایران به تصویر می کشد.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: نمایش داستان زندگی دو برادر به نام‌های فرهاد و حسین است که برای برگزاری مراسم عروسی حسین برادر کوچکتر خانواده به شمال آمده اند اما در این میان فرهاد متوجه می شود لیلا دختری که با وی دوست شده قبلا با برادرش ارتباط داشته و حسین این مساله را از او پنهان کرده است. شبی که فرهاد متوجه رابطه گذشته لیلا با برادرش می شود از دست هر دو بسیار عصبانی شده و لیلا نیز بر اثر مصرف مواد مخدر می میرد و تازه داستان نمایش از اینجا آغاز می شود.

وی ادامه داد: در واقع نمایش با پایان داستان آغاز می شود به این معنی که ابتدای نمایش مخاطب شاهد این است که فردی دارد جنازه لیلا را روی زمین می کشد تا به جای دیگری منتقل کند و از این پس ما با روایت های متفاوتی از طرف افراد مختلف روبرو می شویم که هرکدام دلیل مرگ لیلا را روایت می کنند. در واقع نمایش از پیچیدگی زیادی برخوردار است و مخاطب شاهد روایت های مختلفی از مرگ لیلا خواهد بود که داستان را شبیه به روایت فیلم «راشومون» کوروساوا می کند.

مصطفوی یادآور شد: شیوه اجرایی این نمایش برخلاف متن داستان، رئالیستی نیست بلکه در اجرا قصه پشت سر گذاشته می شود و مخاطبان درگیر اجرایی زنده می شوند که هر شب ممکن است اتفاق تازه ای در آن رخ دهد. یکی دیگر از ویژگی های نمایش این است که در طول اجرا هر ۵ بازیگر در صحنه حضور دارند و شاهد رفتارهای یکدیگر هستند در این حالت ناخودآگاه تمرکز بازیگر باید بسیار بالا باشد و حواسش به عکس العمل های بازیگر مقابلش باشد.

وی درباه انتخاب نام «خروج اضطراری» برای نمایش توضیح داد: دلیل انتخاب این نام به این دلیل بود که در این نمایش مخاطب شاهد وضعیت شخصیت ها است و آنها باید راهی پیدا کنند که از وضعیتی که در آن هستند، فرار کنند.

این کارگردان در پایان صحبت هایش بیان کرد: در اجرای این اثر نمایشی شاهد پخش تصاویری از ویدیو پروجکشن هستیم به این ترتیب که تصاویری پخش می شود که قبل یا بعد از صحنه ای است که در سالن در حال رخ دادن است. در واقع در این نمایش بازی های زمانی جریان دارد اما به شیوه ای که ذهن مخاطب منحرف از داستان اصلی نشود.

«خروج اضطراری» از ۱۹ مردادماه ساعت ۲۱ در تماشاخانه ارغنون به صحنه می رود.

بازیگران این اثر نمایشی به ترتیب حروف الفبا آیدین بهاری، سجاد تابش، نفیسه زارع، سرور عرب پور، امیراحمد قزوینی هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده: مهرداد بهاءالدینی، نویسندگان: ساناز اسدی، رافعه رستمی، گروه کارگردانی: آندیا عبدالرسول، شروین عقیلی، طراح صحنه: امید اکبری، طراح نور: علی کوزه گر، طراح لباس: نسرین خرمی، آهنگساز: رامین نودهقان، طراح پوستر: فهیمه صافی، دستیاران صحنه و کارگردانی: سامان زائر، کامیار دریاکناری، ساخت تیزر: محمد براری، شروین عقیلی، مشاور رسانه ای: سام بهشتی، عکاس: بهنود اناری.