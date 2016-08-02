به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پورقاضی گفت: تجار ایرانی اکنون برای گسترش روابط خود با تجار ترکمنستانی، مشکلات زیادی را در حوزههای حمل و نقل، مسائل گمرکی و مراودههای بانکی دارند که تنها از طریق دولت ایران قابل برطرف شدن است؛ بنابراین به نظر میرسد که دولت باید هرچه سریعتر وارد عمل شده و این مشکلات رفع کند، این در شرایطی است که ایران با برگزاری نمایشگاه اختصاصی در ترکمنستان قصد دارد تعامل تجاری خود را فراتر از نفت و گاز توسعه بخشد، بنابراین زمانی میتوان به رسیدن به این هدف خوشبین بود که دولت مشکلات و موانع پیش رو این ارتباطات را کاهش دهد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ترکمنها در مورد صنایعی مانند نفت و گاز، نیاز به تجهیزات دارند؛ بنابراین صادرکنندگان ایرانی میتوانند در این خصوص فعالیتهای گستردهای داشته باشند؛ البته به طور کلی، صادرات ایران میتواند برای مصرف داخلی ترکمنستان بسیار جذاب باشد، ضمن اینکه سرمایهگذاری در راستای ساخت نیروگاهی که انرژی مصرفیاش گاز و خروجیاش برق باشد، نیز یکی از پروژههای حائز اهمیت ایران است.
وی تصریح کرد: انواع کالاهای مصرفی، کالاهای سبک، مواد خوراکی و غذایی میتواند بازار مناسبی در ترکمستان داشته باشد و بنابراین ایران باید از فرصت استثنایی پیش رو استفاده کرده و ضمن کمک به گسترش تجارت، زمینهساز توسعه روابط سیاسی دو کشور است. البته باید توجه داشت که ترکمنستان کشوری مصرفی به حساب میآید و از سوی دیگر، ایران هم ظرفیت بالایی برای تبادلات تجاری با این کشور دارد؛ اما یکی از بزرگترین مشکلات بخش خصوصی در مواجه با تبادلات تجاری ترکمنستان، دولتی و شبهدولتی بودن آن است که برقراری ارتباط با آنها را مشکل میسازد، به همین دلیل بخش خصوصی ایران نیاز به کمک دولت جمهوری اسلامی ایران دارد.
پورقاضی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه دولت باید در تعامل بخش خصوصی با سایر کشورها حمایتهای لازم را داشته باشد، اذعان داشت: بخش خصوصی برای برقراری ارتباط با طرفهای ترکمنی نیاز به حضور و حمایت دولت دارد؛ ضمن اینکه میتوان با تاسیس دفتر بازرگانی در این کشور راهکاری برای معرفی کالاهای ایرانی پیدا کرد؛ بر همین اساس از دولتمردان درخواست میشود با رفع مشکلات، تمامی تلاش خود را در راستای هر چه بهتر شدن رابطههای تجاری تهران و عشقآباد به کار بندند.
وی با اشاره به اینکه طرف ترکمنی برای خرید از ایران همچنان از روش بروکراتیک بهرهمند میشود، یادآور شد: اگر بشود با تعاملات دو کشور این موضوع را تسهیل کرد تبادلات تجاری بیش از پیش افزایش خواهد یافت؛ اما به هرحال، از آنجا که ایران واسطه مناسبی برای ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه با دریای آزاد است، تعاملات دو کشور راهکار مناسبی برای ارتباط ترکمنستان با جهان است.
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