حجت‌الاسلام کاظم معاضدی ظهر سه‌شنبه در حاشیه کارگاه تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ما در زمانی واقع شدیم که موج حملات رسانه‌ای هر روز تجربه می‌شود.

وی افزود: اگر در گذشته دانشجویان در فضای مجازی به دنبال کتاب و علم‌آموزی بودند امروز اطلاعات به صورت اجباری به سراغ آن ها آمده و تشخیص حق از باطل در این بمباران اطلاعاتی سخت و مشکل است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اضافه کرد: مطابق منویات رهبری تهاجم فرهنگی موضوعی نیست که ساده انگاشته شود و دشمن با حملات رسانه‌ای به دنبال تزریق خواسته ها و اهداف خود است.

معاضدی متذکر شد: در وضعیتی که شبهات مختلف از طریق شبکه‌های مجازی، ماهواره‌ها و رسانه‌های مختلف منعکس می‌شود لازم است فرصتی برای جوانان و دانشجویان فراهم ساخت تا پاسخ سؤالات خود را بگیرند و درست را از نادرست تشخیص دهند.

وی با بیان اینکه اساتید معارف در این راستا مسئولیت خطیری دارند، اضافه کرد: شاید جوانان فرصت تحلیل و بررسی مسائل را نداشته باشند اما اساتید می‌توانند با تحلیل به موقع مسائل پاسخگوی مناسبی برای دانشجویان باشند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان هدف از برگزاری نشست تخصصی اساتید معارف اسلامی را ارتقا علمی اساتید گروه معارف و آشنایی آن ها با شیوه‌های جدید تدریس عنوان کرد.

به گفته معاضدی علاوه بر اینکه در این نشست سرفصل‌های درسی بررسی می‌شود مسائل و سؤالاتی که از سوی خود دانشجویان طرح شده نیز بررسی شده و پاسخ‌یابی می‌شود.

وی به طرح مسائل بینشی از جمله گفتمان انقلاب اسلامی، مسائل سیاسی روز، موضوع نفوذ، عدم اعتماد به آمریکا و ... اشاره کرد و افزود: ۱۰ نفر از اساتید برجسته قم و تهران در این نشست حضور یافته‌اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان به حضور ۵۰ استاد معارف اسلامی در این کارگاه اشاره کرد و گفت: تلاش بر این است در پایان کارگاه اساتید معارف اسلامی با توشه علمی و معرفتی به کلاس‌های درس باز گردند.