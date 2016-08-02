سند توسعه دریایی کشور به زودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وطنی در نشست بررسی ظرفیت های علمی و فناوری دریایی کشور گفت: در اسناد بالادستی جایگاه ویژه ای برای توسعه فناوری و علم در کشور و نهادینه شدن اقتصاد دانش بنیان پیش بینی شده است به نحوی که اقتصاد متکی بر نفت کشور به سمت اقتصاد مبتنی بر نفت حرکت کند.

وی افزود: دریا ظرفیت بزرگی است و با توجه به اینکه ایران ظرفیت های ملی دریایی دارد باید با توسعه فناوری های دریایی اعم از حمل و نقل دریایی، اکتشافات، تولید مواد غذایی، صادرات و غیره از این ثروت عظیم ملی استفاده کنیم به شرطی که نکات محیط زیستی را نیز در این زمینه رعایت کنیم و به دریا آسیبی نزنیم.

به گفته وطنی، در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده که ۵۰ درصد اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد دانش بنیان تامین شود که در این زمینه می توانیم از دریا و بستر خوبی که این حوزه دارد استفاده کرده و از ذخایر ارزشمند و غنی آن به خوبی برای توسعه اقتصاد بهره ببریم.

وی تصریح کرد: اگر از فناوری های دریایی به نحو مناسبی استفاده کنیم می توانیم سهم دریا از تولید ناخالص ملی را در حد قابل توجهی افزایش دهیم و جایگاه مناسبی برای این حوزه قایل شویم.

وطنی آموزش و ترویج فرهنگ دریایی را ضروری دانست و گفت: اگر در دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی بهره بردار، آموزش و ترویج فرهنگ دریایی را توسعه دهیم می توانیم سهم خوبی از اقتصاد کشور را به این حوزه اختصاص دهیم.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی تامین امنیت دریایی کشور را نیز ضروری دانست و بیان کرد: استفاده از فناوری برای افزایش اقتدار کشور و نیروهای مسلح در پاسداشت و تامین امنیت سواحل کشور نیز ضروری است.

وی آسیب رساندن به دریا را بسیار خطرناک عنوان کرد و افزود: تمام بهره برداری هایی که از توان دریایی کشور می شود باید بدون کوچکترین آسیبی به این ثروت عظیم باشد و مسایل محیط زیستی و زیست فناوری در این کار رعایت شود، زیرا کوچکترین آسیبی به دریا مخاطرات زیادی برای این حوزه ایجاد می کند.

وطنی خاطرنشان کرد: اگر از دریا و پتانسیل بالای این حوزه به خوبی استفاده شود می توانیم برای شهرهای ساحلی و مردمان ساکن در این مناطق نیز اشتغالزایی و درآمدزایی ایجاد کنیم و سطح معیشت آنهار را بهبود ببخشیم.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی در خصوص سند توسعه دریایی کشور، گفت: این سند در نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و بیش از ۱۹۵ اقدام ملی برای توسعه فناوری های دریایی در آن ذکر شده است که به زودی به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: برای تدوین این سند جامع و کامل ۱۸ ارگان دریایی مشارکت داشتند و تمام نیازهای این حوزه را به صورت کامل بررسی کرده اند که امیدوار هستیم با اجرای این سند، شاهد توسعه فناوری های دریایی در کشور باشیم.

وطنی با بیان اینکه دریا می تواند بخش عمده ای از اقتصاد کشور را تامین کند، تصریح کرد: دریا در تمام بخش ها چه کف، چه اعماق و چه خشکی و سواحل آن می تواند منابع خوبی در اختیارمان قرار دهد به طور مثال فرآوری گیاهان دارویی موجود در کف دریا یکی از این منابع غنی دریایی است که می توانیم از آن بهره بگیریم.

به اعتقاد وی، نباید مناطق ساحلی دریا را فقط به چشم مناطق آزاد در جهت توسعه واردات نگاه کنیم بلکه این مناطق را باید به محلی برای توسعه صادرات محصولات قرار دهیم و حتی فناوری های کسب شده در این حوزه را به دیگر کشورها صادر کنیم.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی با انتقاد از صادرات خام محصولات دریایی، گفت: نباید محصولات دریایی را به صورت خام صادر کنیم بلکه همه آنها قابلیت فرآوری دارند مانند گیاهان دارویی که می توانیم با تبدیل آنها به داروهای گیاهی اقدام به صادرات آنها کنیم.

وطنی با بیان جزییات بیشتر از سند جامع توسعه دریایی کشور، اظهار کرد: این سند صرفا توسعه فناوری نیست بلکه جامع تر و کامل تر است که بخشی از آن در حوزه توسعه فناوری و بخشی در حوزه های اجرایی تعیین شده که امیدوار هستیم با مشارکت همه دستگاه ها و اجزای کامل آن بتوانیم به نتایج خوبی در این حوزه برسیم.

وی بیان کرد: مهم ترین هدف این سند، عمومی سازی استفاده از دریا است، به این معنی که با اقدامات خود دسترسی عموم مردم به دریا را تسهیل کنیم و موانع موجود در این راه را از بین ببریم تا همه مردم بتوانند از دریا استفاده کنند چه از طریق اشتغالزایی چه از طریق توسعه گردشگری.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی اجرای درست این سند را در گرو همکاری همه دستگاه ها دانست و گفت: باید قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه بخش های مرتبط به همگرایی و مشارکت درست، اجرای آن را قطعی کنند.

وطنی خاطرنشان کرد: البته پیش از تصویب این سند هم اقداماتی در زمینه توسعه فناوری های دریایی در معاونت علمی صورت گرفته است ولی امیدوار هستیم این سند اقدامات را تسریع و تسهیل کند.