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۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵

بازگشت شاخص بورس به ارتفاع ۷۷ هزار واحد

بازگشت شاخص بورس به ارتفاع ۷۷ هزار واحد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با ۴۴۲ واحد رشد، به ارتفاع ۷۷ هزار واحد بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۹۲۵ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۹ میلیارد تومان در ۷۴ هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.

شاخص بورس با ثبت افزایش ۴۴۲ واحدی در ارتفاع ۷۷ هزار و ۸۹ واحد ایستاد.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۵۷ واحد، کل (هموزن) ۶۲ واحد، قیمت (هم وزن) ۵۰ واحد، آزادشناور ۴۱۸ واحد و شاخص بازار اول ۲۸۴ واحد و شاخص بازار دوم ۱۱۱۴ واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران نیز با معامله ۲۵۳ میلیون ورقه به ارزش ۱۰۲میلیارد تومان در ۵۱ هزار نوبت، آیفکس ۸.۴ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۸۰۸ واحد قرار گرفت.

کد مطلب 3730046

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