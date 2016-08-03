خبرگزاری مهر - گروه استانها: در کشور ما پروژههای ورزشی نیمهتمام بسیاری وجود دارد که دولت توان تزریق اعتبارات لازم برای اتمام این پروژههای ورزشی را ندارد.
در مقایسه با زیرساختهای کشورهای توسعهیافته ازنظر سرانه ورزشی بهطورقطع کشور ما جزو کشورهای محروم محسوب میشود و همین امر نیازمند ورود بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای ورزشی است تا بتوانیم در کنار آن سرانه ورزشی خود را افزایش دهیم.
افزایش سرانه ورزشی در کشور باعث میشود تا مردم بیشتری بتوانند به بحث ورزش گرایش پیدا کنند که درنهایت موجب سلامتی و نشاط جامعه خواهد شد؛ از همین رو است که سران اکثر کشورها مردم خود را به ورزش تشویق میکنند.
همچنین بارها و بارها نیز دیده و شنیدهایم که رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئولان را به گسترش ورزش همگانی تشویق میکنند و ۳ توصیه ایشان به جوانان تحصیل، تهذیب و ورزش است.
وجود ۶۰ پروژه ورزشی نیمهتمام در همدان
در استان همدان نیز ۶۰ پروژه ورزشی نیمهتمام وجود دارد که با توجه به کمبود اعتبارات ورزش استان و وضعیت رکود اقتصادی چشمانداز روشنی برای افتتاح این پروژهها دیده نمیشود و همین امر لزوم ورود بخش خصوصی برای تکمیل این پروژهها را میطلبد.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی دولت برای تزریق بودجه و تکمیل پروژههای نیمهتمام مناسب نیست کمک بخش خصوصی بهترین راهکار برای ورود به این مسئله است.
ورزش در دنیای صنعتی از عوامل مؤثر بر بهرهوری ملی هر کشور به شمار آمده و بر رونق اقتصادی کشور تأثیر مثبت بر جامعه میگذارد و از همین رو باید بخش خصوصی را ترغیب کرد که در این بخش سرمایهگذاری کند و مسئولان باید هرچه بیشتر تلاش کنند تا موانع حضور بخش خصوصی در ورزش را برطرف کنند.
اما مشکلات بسیاری مانع از ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری در بخش ورزش همدان شده است که میتوان به نبود مشوقها و حمایتهای مالیاتی مناسب برای سرمایهگذاری در ورزش استان، نبود نظام انگیزشی برای سرمایهگذاری در ورزش استان، عدم اختصاص تسهیلات مناسب به بخش خصوصی در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان، فقدان اعتماد عمومی به سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش استان، نبود قوانین حمایتی مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش استان و چندین دلیل دیگر اشاره کرد که اینها تنها بخشی از موانع ورود بخش خصوصی به ورزش همدان است و در بسیاری از استانهای کشور مشترک است.
همانطور که دولت در بحث توسعه فضاهای آموزشی همچون مدارس و دانشگاهها، بخش پزشکی همچون درمانگاهها و بیمارستانها تسهیلات و شرایط خوبی را برای ترغیب سرمایهگذاران قرار داده باید در بحث توسعه اماکن و فضاهای ورزشی نیز این تسهیلات را در نظر بگیرد زیرا سلامت و شادابی جامعه مدیون ورزش بوده و بحث ورزش در تمامی کشورها جزو اولویت دولتمردان است.
همچنین همانطور که خیرین در بحث مدرسهسازی و احداث بیمارستان به کمک دولت آمدهاند که در همدان میتوان به بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان اشاره کرد که با مشارکت مرحوم محمدعلی فرشچیان و مابقی توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان احداث شد و چندین مدرسه که توسط خیرین افتتاحشده است اشاره کرد، خیرین میتوانند در بحث ورزشی نیز دست دولت را بگیرند تا باعث توسعه ورزش در کشور شوند.
۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژههای ورزشی نیمهتمام استان همدان اظهار داشت: ۶۰ پروژه ورزشی نیمهتمام در استان همدان وجود دارد که برای تکمیل این پروژههای ورزشی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با توجه به کمبود اعتبارات و مشکلات مالی دولت، تکمیل شدن این پروژهها سخت است هرچند که دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را به کار گرفته تا این پروژهها را افتتاح کند ولی بهطورقطع با شرایط موجود تکمیل این پروژهها زمانبر خواهد بود.
رسول منعم افزود: ما برای اینکه بتوانیم هرچه سریعتر این پروژههای ورزشی را به اتمام برسانیم نیازمند حمایت و ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی در این زمینه هستیم که خوشبختانه دولت در موارد بودجهای به ماده ۲۷ اشاره میکند که پروژههای نیمهتمام بهصورت مشارکتی به بخش خصوصی واگذار شود و از این نظر دست ما را برای واگذاری پروژههای نیمهتمام باز گذاشته است.
وی بابیان اینکه واگذاری پروژههای ورزشی به بخش خصوصی ضوابط دقیق و پیچیدهای دارد، گفت: خوشبختانه تمامی زوایای واگذاری پروژههای ورزشی به بخش خصوصی دیدهشده است و بخش خصوصی با توجه به آورده و سودی که به آن تعلق میگیرد و بر اساس قانون و محاسبات دقیق از یک تا ۱۰ سال و بیشتر میتواند از این پروژه ورزشی استفاده کند که این موضوع هم به نفع بخش خصوصی و هم به نفع دولت است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان کرد: همچنین سود آوردهای که بخش خصوصی وارد پروژه کرده طی سالهایی که زمان میبرد این پروژه به نتیجه برسد نیز در قانون دیدهشده است.
منعم با اشاره به پروژههای نیمهتمام استان همدان که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، بیان کرد: در کل استان همدان ۱۴ پروژه که امکان واگذاری دارند را شناسایی کرده و در اولویت قرار دادهایم و در آیندهای نزدیک نیز پروژههای نیمهتمام جدیدی را به فهرست واگذاریها اضافه خواهیم کرد.
وی یادآور شد: استان همدان بهعنوان اولین استان کشور ۳ پروژه را به مزایده رسانده است که ۲ طرح از این ۳ پروژه را بهصورت استانی واگذار کردهایم و پیمانکار و بخش خصوصی برندهشده نیز مشخصشدهاند و در آینده نزدیک برای تکمیل این پروژهها بخش خصوصی و پیمانکار وارد عمل خواهند شد همچنین یک پروژه هم بهصورت ملی واگذار کردهایم که در مراحل پایانی قرار دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به سایر قوانین واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی گفت: یکی از بخشهای دیگری که دولت در قانون دیده و میتواند به تکمیل پروژههای نیمهتمام کمک کند اجرای ماده ۱۰ و ۱۸ در بخش خصوصی است که این ماده اشاره میکند که پروژههای نیمهتمام از طریق خیرین ورزشی تکمیل شوند.
منعم عنوان کرد: در ماده ۱۰ به خیرین ورزشی تسهیلات از سوی دولت واگذار نمیشود اما در ماده ۱۸ خیرین میتوانند از تسهیلات استفاده و پروژه را تکمیل کنند و در هر دو ماده پروژه به نام خیرین ثبت خواهد شد.
بخش خصوصی تهدیدی برای ورزش نیست
وی با اشاره به ماده ۸۸ که به اجاره اماکن ورزشی به بخش خصوصی اشاره میکند، بیان کرد: در ماده ۸۸ قانونگذار اشاره میکند که بهمنظور کاهش تصدیگری و کاهش هزینههای پروژههای ورزشی که موجود است از طریق مزایده اماکن ورزشی بهصورت یکساله به بخش خصوصی واگذار شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: در این شرایط اماکن ورزشی ما که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند در روزنامهها آگهی و به کسانی که برنده شوند واگذار میشوند. همچنین درآمد حاصل از این واگذاریها بهصورت مستقیم و عیناً بهحساب خزانه واریز میشود و بهعنوان درآمد اختصاصی به سیستم اداری بازمیگردد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی در ورزش کشور یک فرصت است نه تهدید گفت: یکی از حرکتهایی که میتوانیم برای عمل به منویات رهبری در راستای نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» داشته باشیم کاهش تصدیگری دولت است یعنی هرچه دولت بتواند بخش خصوصی را ترغیب کند ثمره انضباط و کاهش هزینهها و عواقب آن را میتواند ببیند.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی تمام تلاش خود را میکند تا باکیفیت و کمیت بیشتری سرویس دهد و بتواند درآمد بیشتری را نیز کسب کند پس درنتیجه مردم بیشتر ترغیب میشوند که از این فضاها استفاده کنند.
وی عنوان کرد: همچنین بخش خصوصی دیگر نمیآید نیروهای اضافی را به سیستم خود تحمیل کند و بیشتر درآمد خود را صرف پرداخت حقوق نیروهای پرسنلی خود کند بهطور مثال ما فضای ورزشی را در اختیار هیئت ورزشی خود قرار دادهایم که این هیئت آمده و ۳ نفر را درگیر کرده و به آنها حقوق میدهد که این مسئله بهطورقطع ما را از هدف خود دور خواهد کرد و نهتنها به ورزش کمک نمیکند که ضربات بدی را نیز به ورزش استان خواهد زد.
منعم بابیان اینکه در برخی از واگذاریها نیز نگرانیهایی درزمینهٔ ورود بخش خصوصی غیرمتخصص و درنهایت ضربه زدن به ورزش قهرمانی وجود داشته که تمام این مسائل را نیز مدنظر قراردادیم، بیان کرد: در رشتههای ورزشی که ورود بخش خصوصی در واگذاری سالنها و اماکن ورزشی را تهدید دیدیم در آگهی مزایده شرایط اختصاصی در نظر گرفتیم که هیئتهای ورزشی بتوانند ورود پیدا کنند وگرنه بخش خصوصی اولویت اول ما بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان یادآور شد: در بحث واگذاری اماکن ورزشی هیچگونه حاشیهای نداشتهایم و باز کردن تمام پاکتها در حضور نماینده بازرسی، ذی حساب اداره کل و حراست بازشده و هیچگونه کوتاهی و تخلفی در بحث واگذاریها صورت نگرفته است.
وی با اشاره به درآمد اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از واگذاریها گفت: در سال ۹۴ از ۷۳ پروژه ورزشی که به بخش خصوصی واگذار شد ۷۰۰ میلیون تومان درآمد کسب شد که امسال سعی کردیم این فضاها را بیشتر کنیم و از ۷۳ فضای ورزشی در سال گذشته به حدود ۹۰ فضا که قابلیت واگذاری دارند رسیدیم و درآمد ما نیز از این واگذاریها در سال ۹۵ به نزدیک به ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است.
منعم عنوان کرد: در سایر استانهای کشور درآمدها بسیار بیشتر بوده زیرا بیشتر تلاش کردهاند که فضاهای موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند که این موضوع یک آسیب جدی به هیئتهای ورزشی میزند و هیئتهای ورزشی را از رسالت اصلی خود که ورزش قهرمانی است دور میکند.
وی یادآور شد: در ورزش استان همدان دومنظوره کارکردیم و هم به بخش خصوصی و هم به هیئتهای ورزشی در کنار هم بهاداده و توجه کردهایم و در حال حاضر نیز ۳۵ هیئت ورزشی ما دارای فضای اختصاصی هستند که هم به ورزشکاران و تیمهای خود و هم به مردم و به بخش خصوصی برای توسعه ورزشی قهرمانی کمک میکند.
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