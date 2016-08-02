به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه های تابستانی فلسفه و الهیات ویژه کلیه طلاب، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های الهیات، فلسفه و حکمت و گرایش های مرتبط، مرداد و شهریور در مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد برگزار می شود.

کارگاه های تابستانی این مجمع از تاریخ ۲۱ مرداد تا ۱۸ شهریورماه برگزار می شود.

این کارگاه ها ویژه کلیه طلاب، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های الهیات، فلسفه و حکمت و گرایش های مرتبط است.

کارگاه تقریر از توحید عرفانی با ارائه آیت الله فیاضی(رئیس مجمع عالی حکمت اسلامی)، تاریخ ارائه ۲۰ و ۲۱ مرداد

کارگاه هرمونتیک و اندیشه اسلامی با ارائه دکتر مسعودی(مدیر گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد)، تاریخ ارائه ۲۷ و ۲۸ مرداد

کارگاه روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان با ارائه دکتر محمد تقی ایمان(مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز)، تاریخ ارائه ۳ و ۴ شهریور ۹۵

کارگاه مساله شر ونقد الهیات شکاکانه در دنیای معاصر با ارائه دکتر سعیدی مهر (مدیر گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس)، تاریخ ارائه ۱۰ و ۱۱ شهریور ۹۵

کارگاه آشنایی با مبانی معرفت شناسی اسلامی و معاصر با ارائه دکتر طالقانی(مدیر گروه آموزش فلسفه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان) و دکتر مجتبی مصباح(مدیر گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))، تاریخ ارائه ۱۷ و ۱۸ شهریور ۹۵

به شرکت کنندگان در این کارگاه ها گواهینامه پایان دوره، از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی اعطا می شود.

علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام صورت حضوری به مکان مجمع به آدرس؛ مشهد، خیابان سناباد، نبش سناباد ۳۳، پلاک ۳۰۷ (تلفن ۳۸۴۳۱۲۱۶-۰۵۱ ) مراجعه و یا به اینجا مراجعه کنند.