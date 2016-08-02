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۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۹

دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران بیان کرد:

تلاش تمام قد شورای شهر برای رفع مشکل پسماندهای بیمارستانی

تلاش تمام قد شورای شهر برای رفع مشکل پسماندهای بیمارستانی

مشاور و دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت: کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران تمام قد اهتمام دارد تا آنچه برایش مقدور است برای حل این مشکل انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور و دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران در جلسه کارگروه پسماند شهر تهران گفت: دغدغه ما در شورای اسلامی شهر تهران ساماندهی پسماندها و به ویژه پسماندهای پزشکی است.

ریاضی افزود: توقع ما این است با توجه به اینکه فرمانداری ناظر عالی بر این موضوع است و می تواند حکم کند و شورای شهر پتانسیل استیفای حقوق را در این زمینه دارد، خواهش ما از فرمانداری این است که این جلسات را به طور جدی پیگیری کند.

وی ادامه داد: ما بحث های مالی و نظارتی در این باره در شورا داریم و دوستان ما در شهرداری تهران می دانند که در شورای شهر چقدر دغدغه داریم.

ریاضی با اعلام اینکه در شورای شهر هفته ای دو روز درباره پسماند صحبت می کنیم، اعلام کرد: امروز فناوری خارجی در دسترس است، مساله پسماند پزشکی مطالبه ماست، درباره آن خیلی زیاد پیگیر هستیم و جلسات مکرر داشته ایم ولی این جلسات باید به خروجی مناسب برسد.

وی در پایان گفت: کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران تمام قد اهتمام دارد تا آنچه برایش مقدور است برای حل این مشکل انجام دهد.

کد مطلب 3730089
مسعود بربر

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