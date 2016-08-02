آغاز اجلاس آموزش و پرورش از ۱۸ مرداد/ انتخاب رشته اختیاری شد

حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی امروز در نشست خبری درباره اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور اظهار کرد: سی و سومین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور با شعار «آموزش و پرورش کانون خلق دنیای آینده» از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ مرداد در سالن همایش های اجلاس سران برگزار می‌شود که این مراسم با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

وی افزود: اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور یکی از یادگارهای شهید رجایی است، این شهید وقتی در دولت نخست بعد از انقلاب وزیر آموزش و پرورش شد پیشنهاد داد روسای آموزش و پرورش در عرصه تعلیم و تربیت مشارکت داشته باشد چرا که آموزش و پرورش صرفا وزیر، معاون وزیر و مدیران کل ستادی نیست. بلکه مجموعه‌ای از مدیران کشور آموزش و پرورش را اداره می‌کنند بنابراین لازم است تا سالی یک بار کنار هم نشسته و راهبردها را تعیین کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و رئیس سی و سومین اجلاس روسای آموزش و پرورش عنوان کرد: امسال سی و یکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش برگزار می‌شود برگزاری این اجلاس به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد و در بعضی مواقع با توجه به تقارن تشکیل دولتها با زمان برگزاری اجلاس با وقفه مواجه بوده است، در این اجلاس راهبردهای مدنظر در عرصه تعلیم و تربیت مورد بحث قرار می‌گیرد و هدف ما تبیین خط مشی‌ها و اولویت‌های آموزش و پرورش است.

حجت الاسلام ناصری ادامه داد: تلاش می‌کنیم فرهنگیان در نقاط مختلف کشور در زمینه برنامه ریزی مشارکت داشته و نظرات خود را مطرح کنند و صف و ستاد را به گونه‌ای هماهنگ کنیم که جدا از هم نباشند در حقیقت اجلاس برای تقدیر ازتلاش ها، تبیین برنامه های آموزش و پرورش در یک ساله باقی مانده از دولت یازدهم و همچنین بیان نظرات مختلف و شنیدن آنهاست.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود:‌ برنامه ویژه سی و سومین اجلاس روسای آموزش و پرورش انتخاب یک رئیس منطقه برتر و تجربه برتر مدیریتی از هر استان در بین روسای آموزش وپرورش مناطق کشور است.

رئیس ستاد سی وسومین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور عنوان کرد: امسال مانند سال گذشته در اجلاس روسای آموزش و پرورش کارگروه ها را نداریم، بلکه ادارات کل آموزش و پرورش را به ۶ قطب با دبیری یکی ازاستان هاانتخاب کردیم و آنها قبل از برگزاری اجلاس جلسات کارشناسی تشکیل داده اند و مقرر شده تا نتایج این کارگروه توسط دبیران این ۶ قطب و در صحن اجلاس مطرح شود. تا نظرات مطرح شده را پس از جمع آوری و بررسی درشورای معاونین به عنوان مصوبات آموزش و پرورش در طول سال عملیاتی ‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش بیان کرد:‌ در سی و سومین اجلاس روسای آموزش و پرورش شخصیت‌های تراز اول کشور در طول سه روز برگزاری، سخنرانی کرده و نظرات خود در زمینه تعلیم و تربیت را بیان می‌کنند. سیاست‌های پنج گانه وزیر آموزش و پرورش نیز در اجلاس بررسی شده و روسای آموزش و پرورش مناطق مختلف کشور در خصوص اقداماتی که تاکنون در راستای این سیاست‌ها انجام داده‌اند و برنامه‌های آینده شان در این زمینه صحبت می‌کنند.

رئیس ستاد سی وسومین اجلاس روسای آموزش وپرورش مناطق کشور ادامه داد:‌ در اجلاس سی وسوم ۵ میزگرد درون سازمانی و ۲ میزگردبرون سازمانی برگزار می‌شود که از ۲ میزگرد برون سازمانی یکی مرتبط به کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس و دیگری برای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی است.

وی در خصوص اینکه مصوبات اجلاس به چه صورتی در آموزش و پرورش عملیاتی خواهد شد، عنوان کرد:‌برای اجرای مصوبات اجلاس تصمیم گرفته‌ایم تا دبیرخانه اجلاس روسای آموزش و پرورش را فعال نگه داریم و مصوبات اجلاس را به شورای معاونان وزارتخانه می‌بریم تا اجرایی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درخصوص هزینه‌های اجلاس نیز گفت:‌ بودجه در نظر گرفته شده برای اجلاس امسال، ۱۵ درصد بیش ازسال گذشته و قریب به ۱۸ میلیارد ریال است که این رقم برای اجلاسی با حدود یک هزار شرکت کننده و ۳ روز زمان برگزاری، مبلغ زیادی نیست. تلاش کرده‌ایم تا از ریخت و پاش خودداری کرده و در هزینه‌های اجلاس صرفه جویی کنیم به گونه‌ای که از امکانات موجود آموزش و پرورش بهره ببریم یعنی مهمانان را در مراکز رفاهی وابسته به آموزش وپرورش مستقر کنیم تا هزینه زیادی صرف نشود.

حجت الاسلام ناصری اضافه کرد: ‌۷۵۸ رئیس منطقه و ناحیه و ۱۳ مدیر عشایری در سی و سومین اجلاس روسای آموزش و پرورش حضور می‌یابند و تعداد خانم‌ها در پست‌های مدیریتی در مناطق به ۱۸ نفر می‌رسد وسابقه خدمتی ۵۰ نفرازآنها بین ۱۰ تا ۲۰ سال و ۵۵۶ نفر آنها بین ۲۰ تا۳۰ سال است.

رئیس ستاد سی وسومین اجلاس روسای آموزش وپرورش مناطق کشور بابیان اینکه ۱۳۶ نفراز روسای مناطق برای اولین بار در اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور شرکت می‌کنند، تصریح کرد: قریب به ۸۰ درصد از روسای مناطق کمتر از ۱۰ باردر اجلاس روسا شرکت داشته اند.

وی درخصوص مدرک تحصیلی روسای شرکت کننده دراجلاس سی و سوم، خاطرنشان کرد: ۱۶ نفردارای مدرک دکتری، ۴۴۲ نفر کارشناسی ارشد و ۳۰۰ نفر مدرک کارشناسی دارند.

حجت الاسلام ناصری درباره هدایت تحصیلی و ورد مجلس به این موضوع گفت: اصل اجرای هدایت تحصیلی منطقی است.

وی یادآور شد: از مجموع داوطلبان کنکور سراسری ۱۸۱ هزار و ۲۹۹ داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، ۴۹۷ هزار داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی، بیش از ۱۸۱ هزار داوطلب در گروه علوم انسانی که نشان دهنده عدم توازن رشته ها است.

معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «هر دانش‌آموز بعد از فارغ‌التحصیل شدن، حرفه و مهارتی را بداند»، هدایت تحصیلی را انجام داده‌ایم. برخی از دانش آموزان نسبت به اولویت های فرم انتخاب رشته تحصیلی اعتراض داشتند و مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرد که خروجی جلسه مشترک برداشته شدن اجبار در انتخاب رشته تحصیلی شد.

وی بیان کرد: دانش آموزان می‌توانند بر اساس اولویت‌ خود رشته‌ای را انتخاب کنند منوط به اینکه در استان مربوطه امکانات لازم را داشته باشیم.حتی اگر استان ها نیز آمادگی افزایش کلاس ها و ظرفیت را داشته باشند ما انعطاف نشان می دهیم.