به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای برونشهری نشان میدهد که آزادراه کرج - تهران کیلومتر۲۵، کرج - طالقان، آزادراه کرج - قزوین (ترمینال کلانتری)، آزادراه کرج - تهران پل کلاک، چالوس-کرج مقطع پورکان، آزادراه قزوین - کرج (گلشهر)، آزادراه قزوین- کرج (ترمینال کلانتری)، چالوس- کرج (سد کرج) و ساری- قائمشهر با ترافیک نیمهسنگین روبرو است.
کل تردد ثبت شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۱۹ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، در شبانه روز گذشته، نسبت به روز قبل ۵.۹ درصد کاهش نشان میدهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راهها ۱۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.
پرترددترین جادههای کشور در ۲۴ ساعت گذشته
آزادراه کرج-تهران، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه تهران-کرج، آزادراه قزوین-کرج، آزادراه تهران-قم، آزادراه قم-تهران، آزادراه ساوه-تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران و تهران-پاکدشت، محور تهران-شهریار، محور قم-اراک، محور زنجان-قزوین و محور تهران-جاجرود و جاجرود-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشتهاند.
ممنوعیت تردد به دلیل شرایط فیزیکی راه
محور رودان-بندرعباس (مسیر رفت) واقع در استان هرمزگان از مورخ ۱۲ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل ریزش کوه مسیر مسدود و هدایت بار ترافیکی از مسیر برگشت به صورت دو طرفه امکانپذیر است.
محور سیسخت - بیده واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام میشود.
کمربندی دهلران-اندیمشک واقع در استان ایلام از روز ۲۶ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی مسدود و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر دهلران انجام میشود.
محور رامیان-اولنگ شاهرود واقع در استانهای گلستان و سمنان از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی مسدود است.
محورهای مهرستان - ایرانشهر و مهرستان به سرباز، آشار و ایرافشان واقع در استان سیستان و بلوچستان از روز ۵ مرداد ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانههای محلی مسیر مسدود است.
مسیر رفت محور سیرجان – نوکهن در استان کرمان از مورخ ۱۱ مرداد ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه مسیر مسدود است.
ممنوعیت تردد به تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه
محور اردبیل – آستارا منطقه تونل حیران از مورخ ۱۱ مرداد لغایت ۱۳ مرداد ۹۵ ساعت ۹ الی ۱۷ به دلیل ادامه اجرای عملیات تعمیر چراغهای روشنایی تونل حیران در کیلومتر ۳۲ الی ۳۲.۸ مسدود بوده و تردد از کنارگذر تونل انجام میشود.
محور فیروزکوه از مورخ ۲۳ خرداد لغایت ۱۷ شهریور ۹۵ روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به غیر از ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات لکهگیری و روکش آسفالت، حد فاصل پل شلمبه تا پل دلیچاهی، از کیلومتر ۰ الی ۴۴ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود.
در محور قدیم قزوین – رشت (تونل شیرینسو) از ۱۱ مرداد لغایت ۱۲ مردادماه ۹۵ بین ساعات ۷ الی ۱۸ به دلیل اجرای عملیات تعمیرات تونل، حدفاصل کیلومتر ۵۵ تا ۵۶ مسیر مسدود بوده و تردد از کنارگذر تونل انجام میشود.
محور سمنان – سرخه واقع در استان سمنان از مورخ ۱۱ مرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۵ به صورت ۲۴ ساعته بهدلیل اجرای عملیات تکمیل تقاطع غیر همسطح مومنآباد در کیلومتر ۵ مسیر مسدود بوده و تردد از کنارگذر احداثی انجام میشود.
در محور هراز از مورخ ۲۳ خرداد تا ۱۷ شهریور ۹۵ روزهای شنبه تا سهشنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکهگیری و روکش آسفالت، حد فاصل گالری امامزاده هاشم تا رودهن، از کیلومتر ۰ الی ۲۰ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود.
در آزادراه کرج-قزوین از مورخ ۶ تیر تا ۲۰ شهریور ۹۵ روزهای شنبه تا سهشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۶ و روز چهار شنبه تا ساعت ۱۲ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی (نصب جداکننده)، حدفاصل کیلومتر ۶۳ تا ۷۲ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام میشود.
در محور کرج - چالوس (کندوان) از روز ۲۶ تیر تا ۲۰ شهریور ۹۵ روزهای شنبه تا سهشنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکهگیری و روکش آسفالت حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیرکبیر کیلومتر ۰ الی ۷۲ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
مسافران میتوانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راهها و خلاصه آخرین وضعیت جادهها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شمارههای ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.
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