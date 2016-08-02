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۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

سخنگوی وزارت خارجه:

حمله به اماکن دیپلماتیک اقدامی غیرقانونی و غیرقابل توجیه است

حمله به اماکن دیپلماتیک اقدامی غیرقانونی و غیرقابل توجیه است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به نامه سرکرده مهاجمان به سفارت عربستان در تهران این اظهارات را مردود و بی پایه و اساس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده در نامه سرگشاده سرکرده مهاجمان به سفارت عربستان در تهران، اظهارات وی را بی پایه و اساس و مردود دانست.

بهرام قاسمی ضمن ابراز  ناخرسندی از حمله این افراد خودسر و ناآگاه به اماکن دیپلماتیک که پرونده آنان نزد محاکم قضایی مفتوح است، اقدامات آنان را در راستای خواست دشمنان کشور بویژه رژیم سرکوبگر و تروریست پرور آل سعود خواند و خاطر نشان کرد: هیچ عقل سلیمی اقدام در جهت منافع دشمنان و همپیمانان صهیونیست های غاصب و کودک کش  را نمی پذیرد.

وی مجددا تأکید کرد: حمله به اماکن دیپلماتیک خلاف قانون، غیر اخلاقی، مذموم و مردود است و با هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست.

کد مطلب 3730137

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