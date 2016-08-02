به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، ملکی در «برنامه دو پنجره» کانون کردستان به پرسشهای حاضران درباره شعر، احساس و زبان در شعر، پاسخ گفت و به تشریح شیوههایی که میتواند به ارتقای قابلیتهای علاقهمندان در حوزه شاعری کمک کند، پرداخت.
وی با بیان این که برای شعر سرودن باید آثار بزرگ و موفق شاعران خوانده شود، افزود: با فاصله گرفتن از دنیای مجازی به خواندن کتابهای قیصر امینپور و سهراب و دیگر شاعران بپردازند. این کار باعث گسترش دایرهی واژگان شده و به رشد تخیل و دانایی آنان، میافزاید.
ملکی یکی از مهمترین ویژگیهای شعرای کودک را به روز بودن آنها دانست و ادامه داد: شناخت دغدغههای کودک امروزی یک نیاز اساسی برای شعر سرایی در این حوزه است. نویسنده و شاعر باید کودکان را بشناسد و متعلق به دنیای کودکان باشد.
شاعر «از هوای صبح» در پاسخ به پرسشهای اعضا از دولایه بودن شعر صحبت کرد و نوجوانان را به دقت در لایهی دوم شعر دعوت کرد او برای بچهها شعرخوانی کرد و خوانش صحیح شعر را نیز در درک معنا و مفهوم شعر مهم برشمرد.
مدیر کل کانون استان کردستان نیز در ابتدای این نشست گفت: این دیدارها که هر ساله در قالب نشستهای نقد و بررسی و با عنوان «برنامه دو پنجره» در کانون برگزار میشود؛ کودکان و نوجوانان را به مطالعه و دنیای نویسندگان و آثارشان نزدیک کرده و شرایطی را برایشان فراهم میآورد تا در فضایی صمیمی به نقد و بررسی آثاری بپردازند که برای آنها به چاپ میرسد.
سهیلا شیخی افزود: دو پنجره امسال را با رویکردی دوباره به شعر نوجوان و مجموعههای تازه منتشر شده برای نوجوانان برپا کردیم و در همین راستا از شاعر خوب کشورمان بیوک ملکی دعوت شد تا به جمع نوجوانان سنندجی بیایند تا بچهها بتوانند در حضور او به نقد و بررسی آثارشان بپردازند.
وی همچنین اضافه کرد: مجموعه شعر «چرا تو سنگی؟» عنوان کتابی است که به تازگی از بیوک ملکی چاپ شده و به مراکز فرهنگی هنری کانون راه پیدا کرده است و نقد و بررسی این کتاب از نگاه نکته سنج مخاطبان نوجوانش به برنامه دو پنجره امسال رونق میدهد.
شیخی با اشاره به این که برنامه دو پنجره در استان در پی به روز کردن اطلاعات کودکان و نوجوانان و آشنایی از نزدیک آنها با شاعران کشوری است، گفت: کودکان و نوجوانان باید هر روز در تلاش باشند تا اطلاعات خود را نسبت به روز قبل بیشتر کنند و هرگز ایستا نباشند.
وی خطاب به کودکان عنوان کرد: امیدوارم که همه ما بتوانیم با خوب گوش دادن به صحبتهای این نویسندگان بیشترین استفاده را بکنیم و بیشترین بهره را ببریم و از علم و هنر این بزرگواران استفاده کنیم.
مدیرکل کانون کردستان، تقویت روحیه نقد و بررسی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ایجاد انگیزه برای اعضایی که ذوق ادبی دارند را از دیگر ضروریات برگزاری چنین برنامههایی عنوان کرد.
طرح پرسشهای اعضا که با ارایه مطالب مفید از سوی شاعر مهمان همراه بود، از جمله بخشهای برنامه به شمار میرفت.
الهام زارعیزاده، کارشناس ادبی کانون کردستان نیز در این برنامه ضمن قدردانی از مسوولان و اعضا، در ارتباط با اهمیت فعالیتهای ادبی و اهداف کانون پرورش فکری در شناسایی استعدادهای مخاطبان، همچنین شیوهی فعالیتهای بخش مکاتبهای واحد آفرینشهای ادبی کانون مطالبی را ارایه کرد.
زارعیزاده در پایان گفت: این برنامه به منظور آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان استان با شاعران و نویسندگان کشور، جذب و پایدارسازی اعضا، همچنین علاقهمندسازی آنان به حضور در فعالیتهای ادبی و کارگاههای شعر و داستان برگزار میشود.
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