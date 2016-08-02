قتل جوان ۲۴ ساله در دشتستان/ قاتلان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: دو برادر به هویت «ح» و «ع» که ۱۸ و ۲۲ سال سن داشتند، بامداد امروز یکی از دوستانشان به هویت «ر» را در زیارت شهرستان دشتستان به قتل رساند.

وی افزود: این سه نفر در منزل مجردی با هم بودند که بر اثر موضوعی با هم درگیر می‌شوند و دو برادر با ضربات چاقو شاهرگ گلوی مقتول را بریدند و سپس متورای شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به انجام اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی پلیس برای دستگیری قاتلان، بیان کرد: با تلاش پلیس، قاتلان دو ساعت پس از قتل در مخفیگاه خود در آبپخش و زیارت شناسایی و دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: متهمین پس از دستگیری، به قتل با ضربات چاقو اعتراف کردند و علت این قتل را درگیری با قاتل عنوان کردند.

سردار عباس‌زاده بیان کرد: از همه ظرفیت‌ها برای کاهش جرایم و شناسایی جرایم واقع شده استفاده می‌کنیم و خوشبختانه در این زمینه شاهد بهبود شاخص‌ها هستیم.