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۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

قتل جوان ۲۴ ساله در دشتستان/ قاتلان دستگیر شدند

قتل جوان ۲۴ ساله در دشتستان/ قاتلان دستگیر شدند

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در پی قتل جوان ۲۴ ساله در دشتستان، با تلاش پلیس، قاتلان دو ساعت پس از قتل دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: دو برادر به هویت «ح» و «ع» که ۱۸ و ۲۲ سال سن داشتند، بامداد امروز یکی از دوستانشان به هویت «ر» را در زیارت شهرستان دشتستان به قتل رساند.

وی افزود: این سه نفر در منزل مجردی با هم بودند که بر اثر موضوعی با هم درگیر می‌شوند و دو برادر با ضربات چاقو شاهرگ گلوی مقتول را بریدند و سپس متورای شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به انجام اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی پلیس برای دستگیری قاتلان، بیان کرد: با تلاش پلیس، قاتلان دو ساعت پس از قتل در مخفیگاه خود در آبپخش و زیارت شناسایی و دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: متهمین پس از دستگیری، به قتل با ضربات چاقو اعتراف کردند و علت این قتل را درگیری با قاتل عنوان کردند.

سردار عباس‌زاده بیان کرد: از همه ظرفیت‌ها برای کاهش جرایم و شناسایی جرایم واقع شده استفاده می‌کنیم و خوشبختانه در این زمینه شاهد بهبود شاخص‌ها هستیم.

کد مطلب 3730150

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