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۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

از سوی نشر معارف؛

«الگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)» منتشر شد

«الگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)» منتشر شد

کتاب «الگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)» اثر مسعود معینی‌پور از سوی نشر معارف منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «الگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)» اثر مسعود معینی‌پور از سوی نشر معارف منتشر شد.

مولف در این کتاب به توصیف و تبیین الگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) می‌پردازد و تلاش می‌کند تا بر اساس اندیشه حضرت امام(ره)، علاوه بر تعیین شیوه مواجهه با تمدن غرب و دستاوردهای آن، با توجه به مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی ایشان که مبتنی بر آموزه‌های اسلام است الگویی متعالی در حوزه پیشرفت سیاسی در برابر الگوی غربی ارائه دهد. 

نویسنده در این نوشتار در فصل آغازین، مباحث کلان و اساسی توسعه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان غربی را مطرح و بررسی می‌کند و در فصل‌های بعد، طرح جدیدی که امام خمینی در مواجهه با مبانی و روبناهای تمدن غرب عرضه کرده است تبیین می‌شود.

لازم به ذکر است این کتاب در  ۲۲۴ صفحه با قیمت ۵۶۰۰ تومان منتشر شده است.

کد مطلب 3730185

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