مددجویان بوشهری چشم انتظار دیدار کاروان زیر سایه خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداداستان بوشهر، احمد لطفی در نشست برنامهریزی بزرگداشت دهه کرامت گفت: یکی از محورهای اصلی و رسالتهای ذاتی کمیته امداد، رساندن خانوادههای تحت حمایت تا مرز توانمندی فکری و فرهنگی است و در این ارتباط از همه ظرفیتها و فرصتهای فرهنگی، دینی و مذهبی موجود بهرهبرداری میشود.
لطفی ضمن اعلام آمادگی کمیته امداد استان برای همراهی و استقبال از کاروان زیر سایه خورشید و دهه کرامت، گفت: فلسفه حضور خدام امام رضا(ع) در استان، به ویژه در مناطق محروم، انتقال پیام رضوی و سیره عملی امام رضا(ع) به خانواده های مستضعف است.
وی با بیان اینکه این حرکت فرهنگی - دینی در سبک زندگی اسلامی مددجویان تاثیرات عمیقی به جای می گذارد، یاد آور شد: هدف این برنامه برقرار کردن ارتباط قلبی با ائمه معصومین به ویژه امام رضا و الگو برداری از سیره عملی ایشان است.
مدیر کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه حضور خدام در استان یک فرصت ارزشمند است، خاطرنشان کرد: حوزههای تخصصی کمیته امداد بهویژه حوزههای ستادی حمایت، سلامت و مدیریت فرهنگی استان به نحوی برنامهریزی کردند تا از حضور خدام امام رضا(ع) بهخوبی بهرهبرداری شود.
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