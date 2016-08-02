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۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهرخبر داد:

مددجویان بوشهری چشم انتظار دیدار کاروان زیر سایه خورشید

مددجویان بوشهری چشم انتظار دیدار کاروان زیر سایه خورشید

بوشهر - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر از دیدار کاروان زیر سایه خورشید با ۱۶ خانواده مددجوی تحت حمایت این نهاد مقدس در دهه پر برکت کرامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداداستان بوشهر، احمد لطفی در نشست برنامه‌ریزی بزرگداشت دهه کرامت گفت: یکی از محورهای اصلی و رسالت‌های ذاتی کمیته امداد، رساندن خانواده‌های تحت حمایت تا مرز توانمندی فکری و فرهنگی است و در این ارتباط از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌های فرهنگی، دینی و مذهبی موجود بهره‌برداری می‌شود.

لطفی ضمن اعلام آمادگی کمیته امداد استان برای همراهی و استقبال از کاروان زیر سایه خورشید و دهه کرامت، گفت: فلسفه حضور خدام امام رضا(ع) در استان، به ویژه در مناطق محروم، انتقال پیام رضوی و سیره عملی امام رضا(ع) به خانواده های مستضعف است.

وی با بیان اینکه این حرکت فرهنگی - دینی در سبک زندگی اسلامی مددجویان تاثیرات عمیقی به جای می گذارد، یاد آور شد: هدف این برنامه برقرار کردن ارتباط قلبی با ائمه معصومین به ویژه امام رضا و الگو برداری از سیره عملی ایشان است.

مدیر کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه حضور خدام در استان یک فرصت ارزشمند است، خاطرنشان کرد: حوزه‌های تخصصی کمیته امداد به‌ویژه حوزه‌های ستادی حمایت، سلامت و مدیریت فرهنگی استان به نحوی برنامه‌ریزی کردند تا از حضور خدام امام رضا(ع) به‌خوبی بهره‌برداری شود.

کد مطلب 3730214

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