به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سید نورالدین حسینی اظهار داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در شهرستان های شازند و دلیجان روز سه شنبه در عملیات هایی جداگانه، دو محموله کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی این شهرستان ها شناسایی کردند.

وی افزود: هر دو محموله قاچاق شناسایی و متوقف شد و در بازرسی از خودروها هفت دستگاه کولر گازی و ۸۰۰ جین لباس زنانه کشف شد.

حسینی با اشاره به اینکه ارزش محموله های کشف شده ۴۵۰ میلیون ریال است، بیان داشت: هر دو راننده خودروهای توقیفی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

پلمب ۳ تالار باغ متخلف در اراک

در طرح نظارتی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی سه تالار باغ متخلف شناسایی و پلمب شد.

مهدی تقوی نیا، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی استان مرکزی در این باره گفت: در تداوم اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی در استان، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان طی سه روز گذشته از ۱۶ تالار باغ در سطح شهر اراک بازدید کردند که سه تالار باغ متخلف به علت فعالیت های غیرقانونی شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی پلمب شد.

یک کشته و ۴ مجروح در حادثه رانندگی

در حادثه رانندگی روز گذشته محور خمین – اراک یک نفر کشته و ۴ نفر دیگر مجروح شدند.

براساس این گزارش در حادثه رانندگی حدود صبح سه شنبه که بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه سمند و نیسان وانت در محور خمین – اراک اتفاق افتاد یکی از سرنشینان پراید پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد و چهار نفر دیگر از سرنشینان این خودرو مجروح شدند.

بنابر اعلام کارشناس پلیس راه استان مرکزی علت این حادثه تجاوز به چپ سواری پراید نسبت به دیگر خودروها اعلام شده است.