آموزش و پرورش عامل ایجاد تحول بنیادین در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علیرضا رشیدیان ظهر سه شنبه درجلسه شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک ضرورت ملی است.

وی ادامه داد: امروز درکشور کسی پیدا نمی‌شود که با این قانون مشکل داشته باشد، تمامی ۲۴ بند این قانون ازسوی کارشناسان تایید شده است وچیزی جدیدی نیست.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی امروز اقتصاد مقاومتی را با نام های مختلف اجرا می کنند، افزود:طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری، اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی باید تبدیل به گفتمان شود.

رشیدیان با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی درست هزینه کردن است، گفت: ما باید فرهنگ کار و تلاش را در کشور گسترش دهیم، همچنین توجه به رشد و توسعه علمی یکی از رسالت‌های جدی ما درموضوع اقتصاد مقاومتی است که یکی از بندهای آن اقتصاد دانش بنیان است.

استاندارخراسان رضوی یادآور شد: تجیل و تکریم از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای خاص یک هفته و یا یک ماه نیست و این امر باید همیشگی باشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد درجهت آسایش و رفاه فرهنگیان تلاش کند و نیازی به تقدیر و تشکراین قشر از دولت و دستگاهای دولتی نیست زیرا معلمان برگردان همه مسئولان حق دارند.

رشیدیان بیان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا شود باید از آموزش آن را از مدرسه و آموزش و پرورش شروع کنیم.