اخذ جریمه به دلیل تاخیر در پرداخت نیازمند کسب فتوا از مراجع است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در جریان دویست و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران و هنگام بررسی لایحه تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران که به موجب آن خسارت تاخیر در تادیه بدهی شهروندان به شهرداری در صورت پرداخت نقدی بخشیده می شود، اصل موضوع را زیر سوال برد و هر گونه تصویب قانون در زمینه دریافت جریمه تاخیر را متوقف به کسب نظر از مراجع دانست.

وی همچنین با اشاره به اینکه باید ضمانت های لازم برای پرداخت اولیه شهروندان محکم شود تا با رقم ۴۵ هزار میلیاردی مطالبات شهرداری روبرو نشویم، گفت: پیش بینی تسهیلات تشویقی به منزله مجوزی برای نپرداختن یا تاخیر در پرداخت مطالبات شهرداری توسط شهروندان است.

شاکری خواستار ارائه لایحه ای شد که در ابتدای شروع ساخت و ساز ضمانت های محکم برای تادیه دیون را اعمال کند که متوقف نگه داشتن پایان کار یکی از آنهاست.