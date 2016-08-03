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۱۳ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۰۶

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

جوانان به سمت کار آفرینی سوق داده شوند

جوانان به سمت کار آفرینی سوق داده شوند

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در کشور چین تنها ۳۵۰ هزار نفر حقوق‌بگیر بخش دولتی فعالیت می‌کنند ودر این میان باید جوانان به سمت کار آفرینی سوق داده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی الکامپ استان زنجان حضور بخش خصوصی در کنار دولت را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: باید بخش خصوصی با دولت تعامل خوبی برقرار کند.

وی اظهار کرد: بخش خصوصی در حوزه رایانه و زیرمجموعه‌های آن نباید انتظار تزریق سرمایه و دانش را از سوی دولت را داشته باشد و باید روی پای خود بایستد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: بخش خصوصی باید با تمام توان خود وارد میدان عمل شود و در راستای توسعه استان گام بردارد.

خاتمی تاکید کرد: کشورهای بزرگ و پیشرفته‌ای همچون ژاپن بدون اتکا به نیروهای دولتی، به پیشرفت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف دست یافته‌اند ولی در کشور ما این مهم مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی افزود: در کشور چین تنها ۳۵۰ هزار نفر حقوق‌بگیر بخش دولتی فعالیت می‌کنند و ما نیز باید جوانان را به سمت این نوع تفکر سوق دهیم تا به کارآفرینی و ایجاد اشتغال توجه کنندو در اقتصاد موثر باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تاکید کرد: در حال حاضر تکنولوژی جهان را تبدیل به یک دهکده جهانی کوچک کرده است و فضای مجازی از فضای حقیقی و فیزیکی در جامعه پیشی گرفته است. 

خاتمی افزود: در جهانی که سرعت پیشرفت اطلاعات تا این حد افزایش پیدا کرده است، باید اقداماتی اساسی در کشور و استان‌ صورت پذیرد و نباید منتظر رخ دادن یک معجزه برای پیشرفت باشیم.

وی تاکید کرد: باید راه را برای تعامل با سایر کشورهای دنیا باز کنیم چراکه در این موقعیت نمی‌توانیم با کشیدن حصاری دور خودمان خود را از سایر کشورها مجزا بدانیم.

کد مطلب 3730532

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