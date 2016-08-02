حملات هوایی آمریکا به لیبی به مجوز شورای امنیت نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ایوان مولوتکوف» سفیر روسیه در لیبی روز سه شنبه حملات هوایی آمریکا به لیبی را فاقد مبانی قانونی دانست.

مولوتکوف تاکید کرد که انجام حملات هوایی علیه تروریست ها در لیبی به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز دارد.

وزارت دفاع آمریکا پیش از این طی بیانیه ای از حملات هوایی جنگنده های آمریکایی به مواضع داعش در شهر «سرت» لیبی طی روز دوشنبه به درخواست دولت وحدت ملی لیبی خبر داده بود.

پنتاگون اعلام کرد که باراک اوباما پس از توصیه «اشتون کارتر» وزیر دفاع و «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مجوز انجام حملات هوایی در لیبی را صادر کرده است.

در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه مدعی شد که حملات هوایی کشورش در «سرت» لیبی در راستای حفظ امنیت ملی آمریکا و هم پیمانان اروپایی این کشور انجام می شود.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۱ میلادی دولت واشنگتن از دخالت نظامی ناتو در لیبی حمایت کرد تا به این ترتیب نیروهای مخالف قذافی فرصت سرنگونی وی را بیابند اما به دنبال سیاست های مداخله جویانه غرب، لیبی از یک سو دچار جنگ داخلی شد و از سوی دیگر شاهد رشد گروه های تروریستی بود.