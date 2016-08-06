به گزارش خبرنگار مهر، رمان «دخیل عشق» نوشته مریم بصیری به تازگی و همزمان با فرارسیدن ایام دهه کرامت توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این رمان، داستان دخیل بستن زنی به نام صبوره در کنار ضریح حضرت امام رضا(ع) برای ازدواج با یکی از یادگاران دفاع مقدس است. «دخیل عشق» حکایت پرستاری است که دل در گروی مهر جانبازی به نام رضا دارد اما حجب و حیا مانع از بیان عشقش می‌شود و در نهایت دست تقدیر رضا را با خود می‌برد. در ادامه رمان، صبوره تنها می‌ماند اما کمی بعد سر و کله یک خواستگار پیدا می‌شود.

مریم بصیری در «دخیل عشق» به موضوعاتی که ناشی از افروخته شدن آتش جنگ است، پرداخته است. مجرد ماندن دختران، صدمات جسمی و روحی وارد آمده به جوانان ناشی از جنگ، شیمیایی شدن جانبازان که با گذشت بیش از ۲۰ سال از جنگ نسبت به آن بی‌اطلاع هستند و... از جمله مسائلی هستند که در قالب روایت این رمان مطرح می شوند.

این رمان پیش از این ۳ مرتبه توسط انتشارات عصر داستان به چاپ رسیده و حالا با بازنگری و بازنویسی نویسنده، منتشر و راهی بازار نشر شده است. کاندیدای یازدهمین جشنواره قلم زرین، کاندیدای سیزدهمین جایزه شهید غنی‌پور، کاندیدای ششمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد و کاندید شانزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس از جمله سوابق «دخیل عشق» هستند.

چاپ اول این کتاب توسط انتشارات کتاب جمکران، با شمارگان ۲ هزار نسخه وارد بازار نشر شده و قرار است یک مسابقه کتابخوانی نیز در مشهد با محوریت آن برگزار شود.