به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه داد: پیشازاین اعلام کردیم بانکها باید تملیک واحدها را متوقف کنند و شیوه بازگرداندن واحد تولیدی به مالک را اجرایی کنند.
فلاح بابیان اینکه دولت در بخش حمایت از واحدهای تولیدی، یک گام بهپیش گذاشته است، افزود: سال گذشته بیش از ۳۰۰ واحد از این مسیر، به چرخه فعالیت برگشتند.
وی با اشاره به اینکه از مؤلفه این تسهیلات، افزایش تولید واحدها است، گفت: فروش این محصولات در بازار باید قابلفروش بوده و موضوع اشتغال هم موردتوجه باشد.
این مسئول بابیان اینکه به بانکها و واحدهای تولیدی ۱۰ روز زمان میدهیم تا پروندهها تشکیل شود، تصریح کرد: بیشترین واحدها در این طرح مربوط به شهرستان ساری است و امروز ۳۸ واحد مرکز استان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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