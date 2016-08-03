گرمای هوای کرمانشاه تداوم دارد/ ثبت دمای ۴۶ درجه در قصرشیرین

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم هوای گرم در نقاط مختلف استان کرمانشاه بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی خبر داد.
مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می شود این شرایط تا اوایل هفته آینده همچنان ادامه داشته باشد.
پارسا یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته نیز قصرشیرین با حداکثر ۴۶ درجه و سرپلذهاب با ۴۵ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
وی همچنین از احتمال غبار آلود شدن هوای مناطق مرزی استان به دلیل گسترش کم فشار سطح زمین و غربی شدن جریانات جوی خبر داد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به این شرایط از امروز چهارشنبه تا پایان هفته جاری ممکن است در بعضی ساعات هوای نواحی مرزی استان کم و بیش غبارآلود شود.
نظر شما