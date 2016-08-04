آخر هفته با سینمای ایران در قاب شبکه چهار

به گزارش خبرنگار مهر، «گاهی به آسمان نگاه کن» هشتمین فیلم سینمایی کمال تبریزی فردا ساعت ۱۱ از شبکه چهار پخش می شود. این فیلم نامزد دریافت پنج سیمرغ بلورین در بیست و یکمین جشنواره فیلم فجر سال ۱۳۸۱ بود و به عنوان دومین فیلم برگزیده تماشاگران انتخاب شد. فیلمنامه «گاهی به آسمان نگاه کن» برداشتی آزاد از رمان «مرشد و مارگریتا» اثر میخائیل بولگاکف نویسنده روس است که توسط فرهاد توحیدی نوشته شده‌است.

داستان این فیلم حول و حوش اتفاقات مربوط به یک آسایشگاه جانبازان جنگ می‌پردازد و ارواحی که هر کدام به دلیلی در این دنیا سرگردان و منتظر هستند. شخصیت‌های اصلی فیلم را چند روح تشکیل می‌دهند. از جملهٔ این ارواح، روحی باستانی، غمگین و خوش‌تیپ با بازی رضا کیانیان است که گویی به عنوان نماینده ملک‌الموت در لحظات آخر زندگی ظاهر می‌شود....

«گاهی به آسمان نگاه کن» با بازی آتیلا پسیانی، رضا کیانیان، هوشنگ حریرچیان، احمد آقالو، اصغر تقی زاده، اسدالله یکتا و ... جلوی دوربین رفته است.

«کنعان» عنوان فیلمی سینمایی ساخته مانی حقیقی محصول سال ۱۳۸۶ ایران است که جمعه پخش خواهد شد. داستان فیلم روایتگر بخشی از زندگی مینا با بازی ترانه علیدوستی و مرتضی با بازی محمدرضا فروتن در شرایط سخت و آستانه طلاق است.

مینا که زمانی دانشجوی مرتضی بوده، پس از ده سال زندگی مشترک با وی، تصمیم می گیرد از او جدا شود و برای ادامه تحصیل به کانادا برود اما مرتضی که از این تصمیم ناخرسند است، تمام تلاش خود را معطوف منصرف کردن او از تصمیمش می کند، تا اینکه روزی متوجه می شود مینا موضوع طلاق شان را با عزیز، مادر بیمار مرتضی در میان گذاشته است. مرتضی نیز از شرایط پیش آمده استفاده می کند و ...

افسانه بایگان و بهرام رادان از دیگر بازیگران «کنعان» هستند.