مستند «عیّار مشروطه» به شبکه نمایش خانگی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵‌ مصادف با یکصد و دهمین سالروز صدور فرمان مشروطیت ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار که ثمره تلاش آزادی خواهان وطن برای رهایی از استبداد بود، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اقدام به تکثیر و عرضه‌ فیلم مستند بلند «عیّار مشروطه» ساخته محمود یارمحمدلو در شبکه نمایش خانگی کرد؛ فیلمی که روایتی از تولد تا مرگ «ستارخان» سردار ملی جنبش مشروطه ایران است.

در خلاصه فیلم مستند «عیّار مشروطه» آمده است: ستارخان هم عیّاری بود که به سنت جوانمردان از ظالم می‌ستاند و به مظلوم می‌سپرد و هم در بزنگاه تاریخ، به تنهایی عیار استقامت از خود نشان داد و همچون همه قهرمانان اسطوره‌ای با یاران انگشت‌شمار خود، قیام مشروطه را که به تلنگری بند بود تا فرو پاشد، به مسیر پیروزی برگرداند. این مستند که مبتنی بر پژوهش‌های دقیق تاریخی است، نگاهی دارد به آغاز و انجام ستارخان؛ عیّار مشروطه

عوامل تولید فیلم مستند ۷۰ دقیقه‌ای «عیّار مشروطه» که تولید سال ۹۳ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، عبارتند از کارگردان و تهیه‌کننده: محمود یارمحمدلو، پژوهشگر: اکرم‌السادات ساکت، تصویربردار: بهروز صمدمطلق، صدابردار: مهرداد چراغی، صداگذار: امیرحسین قاسمی، تدوینگر: آرش زاهدی اصل، نویسنده گفتار متن: مسعود اعرابی، گوینده متن: مسعود آب‌پرور، تصحیح رنگ و نور: علی لقمانی، آهنگساز: احسان کاویانی، مدیر تولید: اکبر آقامحمدی، دستیار کارگردان: طاهر فرنود، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.