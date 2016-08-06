«کیسانیه» به بازار کتاب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کیسانیه؛ تاریخ، ادبیات» پژوهشی در تاریخ اسلام است که به فرقه کیسانیه می‌پردازد؛ فرقه‌ای که نام آن با مختار ثقفی و قیام او پیوند خورده است و به چند علت، جایگاهی ویژه در تاریخ اندیشه دینی‌اسلامی دارد.

کیسانیه، نخستین فرقه‌ای است که در قرن نخست هجری به صحنه حوادث جهان اسلام پای نهاد. همچنین نخستین فرقه‌ای است که ایده «مهدی منتظر» را پرورش داد و برای آن مصداق مشخص کرد و از اصلی‌ترین کانون‌های غلو است.

پژوهش اخیر تلاش کرده تا با اتکا به منابع متقدم، روند تطور این فرقه را شناسایی کند. وداد القاضی، نویسنده این کتاب، استاد بازنشسته دانشگاه شیکاگو، سرویراستار دائره‌المعارف قرآن و عضو شورای علمی دایره‌المعارف اسلام (ویراست سوم) و دایره‌المعارف اندیشه سیاسی‌اسلامی (دانشگاه پرینستون) است.

این کتاب به ترجمه احسان موسوی‌خلخالی توسط انتشارات کتاب رایزن منتشر شده است.