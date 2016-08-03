پنجمین گردهمایی معاونین اداری مالی موسسات آموزش عالی کشور درسنندج

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور معاونت اداری مالی وزارت علوم و دبیر گردهمایی در افتتاحیه این گردهمایی که امروز در دانشگاه کردستان برگزارشد، با اشاره به اینکه این گردهمایی پنجمین گردهمایی معاونان اداری مالی دانشگاه های دولتی کشور است، گفت: این گردهمایی به منظور بهره مندی از خرد جمعی ونقطه نظرات و پیشنهادات اساتید دانشگاه ها و مدیران اجرایی کشور برگزار شده است.

فرامرز اکرمی بیان کرد: از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی مشارکت جویی و بهره مندی از مشارکت معاونان و مدیران اداری مالی دانشگاه ها در سیاست گذاری های وزارت علوم است.

وی با بیان اینکه دردولت تدبیر و امید و بنابر اسناد بالادستی وظایفی برعهده معاونت اداری مالی قرار داده شده است، اظهارداشت: تلاش هایی که انجام گرفته در حوزه علمی و نظری بوده و تصمیات و سیاست های بسیاری را در این راستا با مرکز قرار دادن استقلال برای دانشگاه ها دنبال می کنیم.

به گفته دبیر گردهمایی معاونین اداری مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور دردولت یازدهم فرصت هم نظری و هم افزایی در دانشگاه ها فراهم شده است و این مهم را باید از طریق شوراهای مناطق نهادینه و ساختاری عملی برای آن تهیه کنیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها الگوهای اصلی تمدن ها هستند که رفتارها را ترویج می دهند، افزود: تلاش برای ترویج روح استقلال و بهره مندی از دانش باید در دستورکار قرار گیرد و این اهداف را منابع مالی دانشگاه ها دنبال کرده و برگزاری پنج گردهمایی نیزدر این راستا بوده است.

وی بیان کرد: شوراهای ۱۰ گانه مناطق را در سطح کشور فعال کرده ایم تا بتوانیم از نظرات اساتید و مدیران دانشگاه ها بهره مند و سیاست ها و تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

وی به نامگذاری امسال با نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اشاره کرد و گفت: باید دانشگاه ها به ویژه حوزه های اداری و مالی و مدیرت منابع توانمندی های خود را توسعه و تقویت کنند تا هم دولت از این منبع دانشی برخوردار شود و هم توصیه و نظراتی که ارائه می شود در تمامی دانشگاه ها به اجرا درآید.

این گردهمایی به مدت دو روز در دانشگاه کردستان به طول می انجامد.