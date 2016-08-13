خبرگزاری مهر، گروه استانها - فاطمه قراچورلو: راهروهایی با کف پوش تمیز و دیوارهای سفید که به اتاقهایی شگفتیساز ختم میشد. یک سینمای جمع و جور که میشد در عالم کودکی با آن دنیا را سیر کرد و یک اتاق کوچک که زیر چترش میشد آسمان را رصد کرد... استخر و زمین بازی و سالن فوتبال و ... خلاصه بهشتی بود برای خودش مجتمع نور. مجتمع نور هم برای اهالی نیروگاه و هم برای دانشآموزانی که با مینیبوسهای قدیمی آموزش و پرورش برای یک نیم روز تفریح و آموزش به این مجتمع میآمدند، دنیایی از خاطره است. خاطراتی که امروز غبار فراموشی روی آن نشسته و دیگر آن طراوت گذشته را ندارد.
منطقه نیروگاه این روزها مانند همان ۲۰ سال پیش از لحاظ سرانه فضای فرهنگی و ورزشی فقیر است و نیازمند توجه اما مجتمع نور دیگر همان مجتمع نور نیست. سالن سینما که خیلی وقت است به دلیل بیتوجهیها تعطیل شده و هیچ یک از فعالیتها آن رونق دیروز را ندارد.
حمیدی خانمی است که ساکن منطقه نیروگاه است و با اشاره به پیشینه مجتمع نور میگوید: من اولین فیلم سینمایی را در مجتمع نور تماشا کردهام. اوایل برای دیدن فیلم به مجتمع نور می رفتم اما چند سال است که این مجتمع فیلمی نمایش نمیدهد.
محمد احمدی دیگر شهروند این محله قم که اوایل فعالیت سینما نور را به یاد دارد در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان میکند: در ابتدا که هنوز سینمای این مجتمع افتتاح نشده بود مردم روی سکوها مینشستند و با آپارت دستی فیلم نمایش داده میشد. همان موقع شور و شوقی در این مجتمع وجود داشت که الان هیچ اثری از آن نیست.
بیتفاوتی به هنر نمایش در قم
احمد سلیمانی فعال حرفه تئاتر ومسئول انجمن هنرهای نمایشی حوزه هنری قم هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با وجود علاقه مردم به هنر طی چند سال گذشته شاهد بی تفاوتی مسئولان به این حرفه بودهایم، اظهار داشت: این مشکل از جایی آغاز میشود که کسانی در این بخش روی کار آمده اند که نه سوادی در هنر دارند و نه علاقهای به آن.
وی ادامه داد: زمانی که مجتمع نور هنوز به صورت کامل راهاندازی نشده بود ما با دستگاه آپارات زیادی دور هم جمع شده و فیلم تماشا میکردند. دورههای مختلف آموزشی هنر و تئاتر و دیگر فعالیتها در این مجتمع مردم را جذب کرده بود اما اینهمه سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شد و این مجتمع سالها است به حال و هوای گذشته برنگشته است.
مجتمع نور فرسوده است
عبدالله سلطانیان، مدیر مجتمع فرهنگی نور نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این مجتمع به مساحت ۱۴ هزار متر مربع در سال ۷۵ افتتاح شد، اظهار داشت: در این ۲۰ سال مجتمع نور به فرسودگی زیادی دچار شده است. طبق اساس نامه این مجتمع باید هزینههای ابنیه و تعمیرهای اساسی را دولت تأمین کند.
وی افزود: بیش از ۲۰ سال از سالن سینمای این مجمتع بهرهبرداری شده و بازسازی این مجتمع هزینه زیادی میطلبد. بر اساس نظر کارشناسی امور سینمایی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است تا سالن سینمای استانداردی در این مجتمع داشته باشیم.
مدیر مجتمع فرهنگی نور گفت: طی پیگیریهایی که داشتیم مسئولان قول دادند حداقل ۶۰۰ میلیون تومان به بازسازی این مجتمع تخصیص دهند که از این مقدار فقط ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.
وی ادامه داد: مجتمع فرهنگی نور به صورت خودگردان با ۲۶ نیرو به مردم نیروگاه خدماتی در بخشهایی همچون سالن آمفی تئاتر و سینما، کتابخانه، استخر، سونا، سونای خشک، جکوزی، باشگاه ورزشی و مهد شکوفههای قرآن ارائه میدهد.
مجتمع فرهنگی نور تنها فرهنگسرا در منطقه محروم نیروگاه است منطقهای که ۱۳۱ هزار جوان دارد
سلطانیان اظهار داشت: سالن آمفی تئاتر با ظرفیت ۴۰۰ نفر، سالن سینما ۵۰۰ نفر، کتابخانه ۴۰۰ نفر، باشگاه ورزشی با گنجایش همزمانی ۱۰۰ نفر، استخر با ظرفیت ۱۱۰ نفر نقش بسزایی در ارائه خدمات فرهنگی به مردم نیروگاه دارد.
وی افزود: برگزاری تورهای آموزشی سیاحتی و دورههای آموزشی هنری و فرهنگی و اسکان حوزویان و دانشجویان ظرف ۳۰۰ نفر از خدمات دیگر مجتمع نور است.
مدیر مجتمع فرهنگی نور با اشاره به اینکه برخی مسئولان و نمایندگان قم مطرح میکنند که اگر بازسازی مجتمع نور امکان ندارد بهتر است به بخش خصوصی واگذار شود ادامه داد: این اظهارات درحالی عنوان میشود که مجتمع فرهنگی نور تنها فرهنگسرا در منطقه محروم نیروگاه است. منطقهای که ۱۳۱ هزار جوان دارد.
طبق سرشماری سال ۹۰ نیروگاه دارای ۳۸۸ هزار و ۹۰۸ نفر جمعیت است. از این میزان۱۸۸ هزار و ۹۹۲ نفر شامل منطقه ۲ و ۲۰۳ هزار و ۹۱۶ نفر را منطقه ۶ شامل میشود.
بر اساس آمارهای غیر رسمی این منطقه اکنون ۴۵۰ هزار نفر جمعیت دارد که بیش از ۱۲۰ هزار نفر را جوانان تشکیل میدهند. این درحالی است که بزرگترین ورزشگاهها و سالنهای ورزشی و مراکز فرهنگی وهنری در مناطق دیگر شهر واقع شده و جوانان این منطقه همچنان از این امکانات محروم هستند.
به نظر میرسد جوانان نیروگاهی قشری فراموش شده هستند که فقط هر چهار سال یک بار زمان انتخابات به یاد برخی مسئولان میآیند و در مواقع دیگر همچنان همان قشری هستند که برای یک ساعت فوتبال یا دسترسی به یک سالن تئاتر و سینما باید چند منطقه شهر را پشت سر بگذارند.
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