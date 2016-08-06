به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نمایشگاه Health Asia + Pharma Asia (سلامت و داروی آسیا) در کراچی پاکستان در تاریخ ۳۰ شهریور الی ۱ مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. ایران برای اولین بار است که در این نمایشگاه حضور می یابد.
همچنین حدود ۴۵ کشور از سراسر دنیا به صورت غرفهدار در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. نمایشگاه سلامت و داروی آسیا در بخشهای لوازم آزمایشگاهی، مواد مؤثره در ساخت داروها، بستهبندی و تولید ظروف دارویی، ماشینآلات ساخت دارو، ملزومات اتاق عمل و لوازم بیمارستانی و پروتز برگزار میشود.
کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری از شرکتهای دانشبنیانی که در ارزیابی آمادگی صادراتیشان، جزء شرکتهای برتر صادراتی و یا توانمند صادراتی قرار بگیرند حمایت خواهد کرد. این کریدور از 70 درصد شرکت ها برای حضور در این نمایشگاه حمایت می کند.
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