  1. استانها
  2. همدان
۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان خبر داد:

کشف محموله قاچاق کالا به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال در همدان

کشف محموله قاچاق کالا به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال در همدان

همدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از کشف محموله قاچاق کالا به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال در همدان خبر داد.

علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف محموله قاچاق کالا به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این قاچاقچی کالا در تعزیرات حکومتی همدان به پرداخت ۸ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اجناس کشف شده را شامل انواع پوشاک، عینک آفتابی وغیره عنوان کرد و افزود: این قاچاقچی علاوه برضبط کالا به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت نیز محکوم شد.

وی در توضیح این ماموریت گفت: فردی که به وسیله یک دستگاه کامیون اقدام به قاچاق مقادیر زیادی پوشاک، عینک آفتابی، قاب عینک و غیره به ارزش ۴ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۸۷۷ ریال کرده بود دستگیر و پرونده ای در این خصوص در تعزیرات حکومتی همدان تشکیل شد.  

حسن پور تاکید کرد: شعبه چهارم این اداره کل مشارالیه را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد که محکوم علیه به دلیل عجز از پرداخت جریمه به زندان معرفی شد.

کد مطلب 3731461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها