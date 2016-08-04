کشف محموله قاچاق کالا به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال در همدان

علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف محموله قاچاق کالا به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این قاچاقچی کالا در تعزیرات حکومتی همدان به پرداخت ۸ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اجناس کشف شده را شامل انواع پوشاک، عینک آفتابی وغیره عنوان کرد و افزود: این قاچاقچی علاوه برضبط کالا به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت نیز محکوم شد.

وی در توضیح این ماموریت گفت: فردی که به وسیله یک دستگاه کامیون اقدام به قاچاق مقادیر زیادی پوشاک، عینک آفتابی، قاب عینک و غیره به ارزش ۴ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۸۷۷ ریال کرده بود دستگیر و پرونده ای در این خصوص در تعزیرات حکومتی همدان تشکیل شد.

حسن پور تاکید کرد: شعبه چهارم این اداره کل مشارالیه را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد که محکوم علیه به دلیل عجز از پرداخت جریمه به زندان معرفی شد.