به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین سازگارنژاد با تاکید بر اینکه شاغلان باید به طور دائم مهارت های خود را به روز کنند، گفت: فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات به قدری بازار کار و فرصت های شغلی را تحت تاثیر خود قرار داده که نیروهای انسانی شاغل در بازار کار باید به طور دائم مهارت های خود را به روز کنند.

معاون وزیر کار اظهارداشت: نقش آموزش‌های کوتاه مدت غیررسمی که زیر مجموعه اجرای آموزش ها در سازمان فنی و حرفه‌ای است بسیار مهم و تاثیرگذار بوده و بخش خصوصی از توانمندی ها و ظرفیت های فراوانی برای اجرای این آموزش ها برخوردار است و در تمام اسناد بالادستی و سند چشم انداز موضوع آموزش های مهارتی مورد تاکید و توجه ویژه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر ارائه آموزش های مهارتی به شکل استاندارد گفت:‌ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق مهارت آموزی به دنبال ارتقای فرهنگ ملی مهارت است، همچنان که فرهنگ کار نیازمند ارتقا و تقویت است؛ لذا افکار عمومی باید برای آموزش های مهارتی ارزش بسیاری قائل شوند.

این مقام مسئول در وزارت کار در این زمینه که آیا افرادی که دوره‌های مهارتی را می‌گذرانند توانایی ورود به بازار کار را به دست می آورند؟ افزود: طبعا جامعه نیاز به مهارت دارد و ما آموزش های مهارتی را عرضه و دوره‌های آموزشی تعریف می‌کنیم، اما یک عده منابع و نیروهای انسانی در بازار هستند که باید به روز شوند و این عده نیازمند آموزش های مهارتی مستمر هستند.

سازگارنژاد گفت: در شرایطی که تکنولوژی و IT و ICT بسیاری از شغل‌ها و فرصت های شغلی را تحت تاثیر خود قرار داده، نیروهای انسانی ناچارند به سلاح مهارت تجهیز شوند؛ بنابراین هم جامعه و نیروی انسانی بازار کار و هم بیکاران و جویندگان کار به مهارت آموزی نیاز دارند.

معاون وزیر کار درباره سرنوشت سازمان ملی مهارت نیز گفت: مجلس قبل مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن یک نهاد سیاستگذار برای ساماندهی آموزش های مهارتی تعریف شود، لذا در مذاکراتی که با مقامات و مسئولان امر به ویژه ریاست مجلس شورای اسلامی داشتیم درخواست کردیم برای اینکه موضوع آموزش های مهارتی به سامان برسد تشکیل این نهاد سیاستگذار در دستور کار قرار گیرد.