نخستین دوره آموزش موسیقی در شهرستان شفت برگزار می شود

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توجه به غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان امر بسیار مهمی است، افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی اقدام به برگزاری برنامه های متنوع در این راستا کرده است.

وی برگزاری کلاس های آموزش قرآن، نقاشی، نمایش و... را بخشی از این برنامه ها دانست و گفت: اکران فیلم های روز کشور نیز در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد شفت از برنامه های دیگر این نهاد است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت خاطرنشان کرد: بیش از ۳۵ کانون فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نیز برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در طول تابستان در راستای اجرای این طرح در سطح روستاها در نظر گرفته اند.

وی برگزاری دوره های آموزش موسیقی را از برنامه های شاخص اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت در جهت غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان برشمرد و تصریح کرد: این دوره های آموزشی برای اولین بار به همت این نهاد در سطح شهرستان در حال برگزاری است.

به گفته این مسئول دوره آموزش موسیقی هر هفته از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰ روزهای پنج شنبه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت برگزار می شود.

مصباح خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا این دوره آموزشی در طول سال نیز برگزار تا علاقه مندان به موسیقی در شهرستان شفت بتوانند هر چه بیشتر از آن بهره مند شوند.