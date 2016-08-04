کمیسیون مجلس را برای تصویب نشدن انتخاب مستقیم شهردار قانع کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه چهارشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی شهر زنجان با رئیس شورای عالی استان‌ها شوراها، اظهار داشت: کسی به جز خود شوراها برای شوراها دل نمی‌سوزاند طی این مدت تلاش شد جایگاه شوراها در کشور تضعیف نشود.

وی به طرح ها و لوایح مرتبط با شوراها و مدیریت شهری در مجلس اشاره کرد و افزود: نحوه برخورد با طرح ها و لوایح مرتبط با مدیریت شهری حائز اهمیت است. تلاش می کنیم تا جلوی مسائلی که در راستای تضعیف جایگاه شوراها صورت می‌گیرد را بگیریم.

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه در راستای تقویت حضور اعضای شوراها در نهادهای مختلف تصمیم گیری تلاش شده است، یادآور شد: یکی از مشکلات در خصوص مسائل قانونی نحوه تفسیر آن است.

چمران به حذف نماینده شورا در کمیسیون ماده ۵ اشاره کرد و گفت: این مورد در کنار حضور نیافتن با رای نماینده شورا در جلسات شورای برنامه ریزی نیز در این خصوص صدق می کند.

وی توضیحاتی در خصوص تصمیمات قبلی برای عزل و نصب شهرداران گفت: اغناء مجلس شورای اسلامی در خصوص تجدید نظر و پس گیری برای برخی لوایح و طرح ها کار دشواری است چرا که باید ۳۰۰ نفر عضو مجلس شورای اسلامی را در این خصوص قانع کرد.

رئیس شورای عالی استان ها از تلاش برای تصویب نشدن لایحه انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون تخصصی مجلس را در این خصوص قانع کردیم.

چمران تاکید کرد: تغییر بینش شورای نگهبان در خصوص تفسیر برخی لوایح و موارد قانونی مربوط به شوراها در کشور ضروری است.

رئیس شورای عالی استان ها خواستار ارائه و انتقال نظرات و پیشنهادات به رئیس شورای استان و از آن طریق به شورای عالی استان ها برای بررسی در کمیسیون های تخصصی شد.