نخستین تاکسی های اروندی به ناوگان تاکسیرانی خرمشهر پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه طی مراسمی، هفت دستگاه خوردوی تاکسی اروندی به ناوگان تاکسیرانی این شهر اضافه شد.

ولی اله حیاتی فرماندار خرمشهر در این مراسم با تاکید بر اینکه این حرکت حاصل عزم جمعی است با تقدیر از دست اندرکاران فراهم سازی زمینه تحویل تاکسی های اروندی در خرمشهر، اظهار کرد: تا پایان سال، ۱۶۰ دستگاه تاکسی اروندی به ناوگان تاکسیرانی خرمشهر اضافه می شود و این تاکسی ها قادر به تردد در محدوده استان هستند.

وی همچنین خواستار فراهم سازی زمینه تردد این خودروها در خارج از استان نیز شد.

حیاتی در ادامه با یادآوری اینکه تاکسی های خرمشهر سال گذشته مجوز تردد به مرز در ایام اربعین را داشتند، از صدور این مجوز برای اربعین امسال نیز خبر داد.

شهردار خرمشهر نیز در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سهمیه امسال تاکسی های اروندی خرمشهر ۱۶۰ دستگاه است که ۳۰ دستگاه دیگر تا پایان شهریور و بقیه تا پایان سال تحویل می شوند.

محمد علی دوایی فر با بیان اینکه هیوندای «اکسنت» و «النترا» مدل تاکسی های اروندی تحویل شده به خرمشهر است، افزود: ۳۰ میلیون تومان وام بدون بهره به واجدین واجد شرایط اختصاص می یابد.