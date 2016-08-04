سازمان صنفی خبرنگاران تشکیل شود/شفافیت؛ راه مبنایی مبارزه با فساد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از خبرنگارن استان اصفهان با گرامیداشت یاد خبرنگار شهید صارمی اظهار داشت: دولت‌ها نباید حمایت مستقیمِ مادی از روزنامه‌نگاران کنند چراکه استقلال حرفه ای آنها زیر سوال می رود.

وی افزود: مسئولان دولتی وظیفه‌ای مهم‌تر برای حمایت از اصحاب رسانه دارند که مهم‌ترین آن فراهم کردن زمینه امنیت شغلی و حرفه ای است که بخشی از آن در بیمه تجلی دارد؛ قانون مطبوعات صراحت دارد بیمه خبرنگاران باید توسط خود رسانه ها با حمایت دولت انجام شود.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد تاکید کرد: در واقع دولت باید فضایی فراهم کند که خبرنگار و رسانه در ایفای وظایف خود دچار مشکل نشود و بدون دلیل برخورد تندی با آنها انجام نشود که این امر از بزرگ‌ترین خدماتی است که می‌توان به رسانه‌ها کرد.

وی با بیان اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات از دیگر حقوق خبرنگاران است، تصریح کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون مترقی است که مطابق این قانون درباره آنچه که حق و تکلیف برای مردم است تمام دستگاه‌های حاکمیتی و حتی بخش خصوصی موظف هستند در صورت مراجعه مردم آنها را در اختیار گذاشته و امکان انتشار ادبی نیز دارد.

راه مبنایی مبارزه با فساد شفافیت است

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه مبنایی مبارزه با فساد را شفافیت برشمرد و گفت: یکی از ابزارهای جدی کار اصحاب رسانه همین قانون است و با اتکا به این قانون می‌توان اطلاعات لازم که گاه جزو اسرار مگو بوده است را نیز به دست آورد و این بزرگترین خدمت به روزنامه‌نگاران می‌تواند باشد.

وی ادامه داد: لازم است سازمانی صنفی و حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران مانند سازمان نظام پزشکی ایجاد شود که به تخلفات حرفه‌ای اصحاب رسانه خود صنف به جای دستگاه‌های حاکمیتی رسیدگی کند که این امر به به ارتقای صنف کمک و از اصطکاک‌های بی جهت و بدون مبنا نیز جلوگیری می کند.

انتظامی با بیان اینکه حاکمیت باید آموزش های لازم را برای همکاران رسانه‌ای فراهم کند، ابراز داشت: همکاران ما در خانه مطبوعات و اداره ارشاد اهتمام لازم در این زمینه را دارند و ما نیز اعلام آمادگی می کنیم که برای توسعه این فعالیت ها کمک‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم را فراهم کنیم.