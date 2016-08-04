واگذاری امتیاز تیمی در لیگ دسته سوم فوتبال به شهرستان بیجار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، حامد جولائی مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال دیدار کرد.

در این دیدار که در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد، مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بر لزوم حمایت فدارسیون از فوتبال در راستای تقویت تیم های حاضر در رقابت های فوتبال باشگاه های کشور تاکید کرد.

در این نشست پیرامون مشکلات و دغدغه های تیم های استان کردستان در رقابت های مختلف کشوری بحث و بررسی شد و علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال قول همکاری در زمینه های مختلف در راستای کمک به حل مسایل پیش روی تیم ها داد.

حامد جولائی اظهار کرد: تلاش مجموعه دستگاه ورزش و جوانان استان کردستان کاهش حداکثری دغدغه تیم های حاضر در لیگ های کشوری و تقویت آنها برای حضور قدرتمند در فصل جاری رقابت ها است.

جولائی به وضعیت تیم شهرداری کامیاران را در رقابت های لیگ دسته دوم کشور اشاره کرد و افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان در راستای خواسته های جامعه ورزشی این شهر از سوی مسئولان فدراسیون پیگیر احیای مجدد نماینده کردستان در رقابت های دسته دو خواهد بود.

در دیدار مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با نایب رئیس فدراسیون فوتبال و بنا به درخواست نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جامعه ورزش بیجار امتیاز حضور در رقابت های لیگ دسته ۳ کشور به تیم پرسپولیس ماهان این شهر اهداء شد.

شهرداری کامیاران در رقابت های فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور و تیم های آبیدر سنندج و ایستک مریوان به عنوان نماینده استان کردستان در مسابقات لیگ دسته ۳ فصل گذشته حضور داشتند.