اولین غریق در دریای فریدونکنار ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای طرح سالم‌سازی دریا تاکنون دریای مازندران ۴۵ قربانی گرفت که از این تعداد یک غریق مربوط به فریدونکنار است.

سجاد نجفی جوان ۱۸ ساله فریدونکناری که با همراهی خانواده برای سپری کردن اوقات فراغت به ساحل فریدونکنار آمده بود، در منطقه ممنوعه در محوطه ساحل شرق فریدونکنار جنب باغ پرندگان شمال کشور شنا کرده بود که غرق شد.

مرتضی اسدپور مدیر روابط عمومی ورزش و جوانان فریدونکنار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بدن بی جان سجاد نجفی با حضور نیروهای هلال احمر، اورژانس و یگان دریایی از آب بیرون کشیده شده است.

به گزارش مهر، در پی این رخداد مهم و تأسف برانگیز، نشست ویژه ای صبح پنحشنبه با ریاست فرماندار جدید فریدونکنار برگزار و بر لزوم نظارت بیشتر در سواحل، حضور پررنگ تر نیروهای امدادی و خدماتی و اطلاع رسانی بیش از پیش در مناطق ممنوعه شنا تاکید شده است.

۹۵ طرح سالم‌سازی دریا در مازندران فعال‌شده و دو طرح در ساحل غرب و دو طرح در ساحل شرق فریدونکنار پذیرای مسافران تابستانی در دریای فریدونکنار است.