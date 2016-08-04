به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۶ و فرهنگسرای بهمن؛ این برنامه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه پانزدهم مردادماه و با هدف گسترش حلم، صبر، آرامش و مهربانی اجرا می‌شود.

اجرای مجموعه برنامه‌های فرهنگی، هنری شامل برپائی غرفه‌های دوستداران محیط زیست، گردشگری و کوهنوردی، خوشنویسی، زیورآلات و چرم، خلاقیت، مجسمه‌های فلزی، کانون نجوم زاوش، قرآن و نهج البلاغه، طب سنتی، گریم کودکان، کانون بانوان، تزئینی و زیور آلات، سنگ نمک و زیورآلات، رومیزی تراشه، گل‌های کریستالی، نقاشی روی سفال، خوراکی و غذا، گل‌های بلندر و بلوری، لوازم چرمی و کلایمکس(عینک واقعیت مجازی)، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، دستگاه تست قند خون، ایستگاه مسابقات ورزشی و تفریحی شامل شطرنج و مسابقه مار و پله و برگزاری برنامه استیج از جمله برنامه های این فرهنگسرا است که با محوریت تکریم خانواده برگزار می شود.

بخش استیج این برنامه با اجرای سامانا احمدی برگزار می‌شود.

اجرای گروه سرود محله تختی، دکلمه خوانی با موضوع دهه کرامت و سخنرانی حکیم صلواتی پیرامون طب کهن و داروهای گیاهی و اجرای آهنگ دهه کرامت باصدای مهردادپاشایی از جمله بخش‌های متنوع این بخش است که از ساعت ۱۹ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت بهره مندی از ویژه برنامه «آدینه ها عیدند» می توانند به فرهنگسرای بهمن به نشانی انتهای بزرگراه شهید نواب صفوی، میدان بهمن، خیابان شهید وفائی مراجعه کرده و یا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۵۳۰۴۱۳۸ تماس بگیرند.