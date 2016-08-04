۲۳ هزار نفر از طریق فرودگاه خرم آباد جابه جا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه خرم آباد اظهار داشت: تعداد پروازهای این فرودگاه طی سال گذشته هزار و ۸۵ پرواز بوده و این درحالیست که تا پیش از این تعداد پرواز های این فرودگاه ۳۸۸ پرواز بوده است.

وی بیان داشت: طی سال گذشته ۸۲ هزار مسافر از طریق فرودگاه خرم آباد جابه جا شده است.

مدیر فرودگاه خرم آباد یادآور شد: طی امسال نیز ۲۳ هزار مسافر از طریق این فرودگاه جابه جا شده اند.

کیانی با اشاره به اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد گفت: در قالب این طرح ۲ هزار و ۳۰۰ متر ترمینال جدید و ۲ هزار و ۳۰۰ متر ترمینال جانبی احداث می شود.

وی همچنین از احداث هزار و ۶۰۰ متر پاویون جدید در قالب اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد خبر داد و افزود: طی سال گذشته ۱۳۰۰ نفر از طریق فرودگاه خرم آباد به نجف و کربلا اعزام شده اند.