۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

مدیر فرودگاه خرم آباد:

۲۳ هزار نفر از طریق فرودگاه خرم آباد جابه جا شدند

خرم آباد - مدیر فرودگاه خرم آباد از جابه جایی ۲۳ هزار نفر از طریق این فرودگاه طی چهار ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه خرم آباد اظهار داشت: تعداد پروازهای این فرودگاه طی سال گذشته  هزار و ۸۵ پرواز بوده و این درحالیست که تا پیش از این تعداد پرواز های این فرودگاه ۳۸۸ پرواز بوده است.

وی بیان داشت: طی سال گذشته ۸۲ هزار مسافر از طریق فرودگاه خرم آباد جابه جا شده است.

مدیر فرودگاه خرم آباد یادآور شد: طی امسال نیز ۲۳ هزار مسافر از طریق این فرودگاه جابه جا شده اند.

کیانی با اشاره به اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد گفت: در قالب این طرح ۲ هزار و ۳۰۰ متر ترمینال جدید و ۲ هزار و ۳۰۰ متر ترمینال جانبی احداث می شود.

وی همچنین از احداث هزار و ۶۰۰ متر پاویون جدید در قالب اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد خبر داد و افزود: طی سال گذشته ۱۳۰۰ نفر از طریق فرودگاه خرم آباد به نجف و کربلا اعزام شده اند.

