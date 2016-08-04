۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

نماینده مردم پلدختر در مجلس:

محور خرم‌آباد- پلدختر چهارخطه شود

پلدختر- نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی بر لزوم چهارخطه کردن محور خرم‌آباد - پلدختر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کاظمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مسیر جاده خرم آباد به پلدختر هم منطقه ویژه گردشگری بوده و از نظر تاریخی مسیر وصل استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان به لرستان و جاده ترانزیت بین المللی بوده است.

وی ادامه داد: با این حال این محور متاسفانه یک مسیر پر حادثه خیز و مشکل زایی است که باید وزارت راه و شهرسازی به طور جدی در راستای رفع مشکل و چهارخطه کردن این مسیر اقدام کند.

کاظمی گفت: همچنین در مورد مسیر جاده غرب به جنوب که از طریق زانوگه به پلدختر و خوزستان انجام می گیرد درخواست ما این است که باتوجه اینکه در استان کرمانشاه چهار خطه آن انجام شده باید چهارخطه کردن مسیر کوهدشت به پلدختر و پلدختر به خوزستان در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: در رابطه با جاده کربلا که قرار است از مسیر پلدختر به استان ایلام و مهران برای زوار کربلا در نظر گرفته شود که ۹۰۰متر از این جاده در حوزه ازادراه روستای قلعه نصیر انجام شده و درخواست ما این است که این مسیر احیا شود.

کاظمی گفت: احیا این محور برای تسهیل در تردد زوار کربلا و رونق کسب و کار و بازار در پلدختر باید انجام گیرد.

