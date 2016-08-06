آخرین وضعیت سدهای کمندان و تاج امیر/ دستور روحانی برای وام ازدواج

هوشنگ بازوند در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه اولین باری است که در کشور همگی روی سیاست های اقتصادی اجماع دارند، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یک واژه علمی بوده که همه کشورها از آن استفاده کرده و با درگیر کردن مردم با آن شرایط توسعه اقتصادی فراهم می شود.

وی افزود: دولت مطابق رویکردهای ۲۴ گانه مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی برنامه ۱۲ گانه تهیه و این برنامه را به سایر وزارتخانه ها ابلاغ کرد لذا در واقع چراغ راهنما و کلیدواژه ما در بحث اقتصاد مقاومتی این رویکردها و برنامه ها هستند.

موانع پیش روی بانک ها برای پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران برداشته شد

استاندار لرستان با اشاره به اینکه دولت، لرستان را به عنوان یک استان در حال توسعه به همراه دو استان دیگر در بحث پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب کرد، بیان داشت: سند اقتصاد مقاومتی استان تدوین شده و برش های شهرستانی آن نیز تهیه و به تمامی شهرستان ها ابلاغ شد همچنین برش بخشی این سند در قالب بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و گردشگری تهیه شده است.

بازوند یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی را عدالت محوری دانست و گفت: در این راستا سند دیگری تحت عنوان سند اقتصاد مقاومتی برای توسعه روستاها در استان تهیه شده است که در قالب این سند تمامی پروژه های روستایی و برنامه زمان بندی پروژه ها مشخص است.

وی با بیان اینکه در قالب اقتصاد مقاومتی قرار نیست پولی به استانی داده شود و از او بخواهند از این پول برای توسعه استفاده کند، افزود: پول عامل اصلی توسعه نبوده بلکه پارامترهای زیادی برای تحقق این امر وجود دارد لذا در حوزه اقتصاد مقاومتی قرار است موانع سرراه سرمایه گذاری برداشته شود که اگر این موانع برداشته شود می توان به رونق اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال دست یافت.

استاندار لرستان یکی از موانع پیش روی سرمایه گذاری در استان را نبود تعادل بین منابع و مصارف بانکی دانست و بیان داشت: این امر موجب شده بود بانک ها تسهیلات خود را به سرمایه گذار پرداخت نکرده و یا افرادی که دارای چک معوق و بدهی بودند دیگر قادر نباشند از سوی بانک ها تسهیلات دریافت کنند که این موانع در استان برداشته شده و قرار است بانک های سایر استان ها توسعه یافته بانک های لرستان را برای پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران پشتیبانی کنند.

وجود ۵۰۷ صنعت راکد در لرستان

بازوند با اشاره به اینکه سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی طی نامه ای به رئیس جمهور درخواست تفویض اختیارات به استانداران این سه استان را داشته اند، اضافه کرد: رئیس جمهور با این نامه موافقت کرده و گفته است باید اختیارات استانداران و مدیران کل در استان ها افزایش پیدا کند لذا اگر این اختیارات به استان ها داده شود بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد.

وی بازه زمانی سند اقتصاد مقاومتی در لرستان را دو ساله دانست و گفت: در این سند تمام برنامه های استان وجود نداشته بلکه یکسری پروژه ها با رویکرد زیرساختی و توسعه ای که از رویکردهای اقتصاد مقاومتی نشات گرفته اند لحاظ شده است و حدود ۳۵ دستگاه اجرایی، دولتی و خصوصی در سند اقتصاد مقاومتی استان دخیل هستند.

استاندار لرستان به وجود ۱۶۹ طرح در قالب ۶۶۱ پروژه در سند اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد و افزود: البته برخی دستگاه ها پروژه های آن ها بالغ بر ۳۰۰ پروژه بوده که در سند اقتصاد مقاومتی استان یک پروژه لحاظ شده اند.

بازوند به وجود ۵۰۷ واحد صنعتی راکد در استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۳۰۴ مورد را در دستورکار قرار داده ایم که باید طی برنامه زمانبندی دو ساله این ۳۰۴ واحد صنعتی در لرستان احیا شوند.

وی اعتبارات استان در قالب سند اقتصاد مقاومتی را هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برشمرد و بیان داشت: حدود ۷۳ درصد این اعتبارات باید از منابع غیردولتی و از طریق بخش خصوصی یا تسهیلات بانکی وارد استان شود و ۲۳ درصد مابقی باید از محل اعتبارات استانی و ملی تامین شود.

کارخانه فولاد ازنا اوایل مهرماه راه اندازی می شود

استاندار لرستان به افتتاح سد حوضیان الیگودرز، پتروشیمی لرستان و احیای مجتمع کشت و صنعت خرم آباد طی امسال اشاره کرد و افزود: در مجتمع کشت و صنعت یک شرکت هلندی مشغول ایجاد حدود ۴۰ هکتار کشت گلخانه بوده همچنین در این مجتمع برای اولین بار اصلاح نژاد گوسفند درحال انجام بوده و حدود ۲۵۰ هکتار باغات با روش های نوین و دانش بنیان در این مجتمع در حال اجراست.

بازوند به پیشرفت ۱۸ درصدی سد تاج امیر نورآباد اشاره کرد و افزود: پیش بینی می شود این سد تا پایان امسال حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته باشد.

وی اضافه کرد: قرار است میزان پیشرفت سد کمندان را تا پایان امسال به ۸۸ درصد برسانیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه فولاد ازنا با ۱۲ سال تعطیلی در حال راه اندازی است، بیان داشت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از تجهیزات فولاد ازنا وارد کشور شده و اوایل مهرماه این کارخانه با تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ورق شروع به‌کار خواهد کرد که می تواند بیش از دو هزار شغل ایجاد کند.

دستور پرداخت ۴۰ میلیارد برای ساماندهی قلعه فلک الافلاک از سوی رئیس جمهور

بازوند به دیدار خود با رئیس جمهور به عنوان اولین استاندار کشور اشاره کرد و گفت: در این دیدار اولین چالش که مطرح کردیم بحث بیکاری جوانان و رونق اقتصادی بود و اعلام کردیم مردم لرستان به‌خاطر بیکاری بسیار رنج می برند و این نگرانی را به‌صورت جدی به رئیس جمهور منتقل کردیم.

وی با بیان اینکه حضور پی در پی وزرا و معاونین آن ها در لرستان نشان دهنده توجه دولت به این استان است، تصریح کرد: در دیدار با رئیس جمهور درخواست ارائه تسهیلات یارانه ای به استان را مطرح کردیم بدین صورت که تسهیلات داده شده به سرمایه گذار با نرخ هشت درصد به آن ها پرداخت شود که ایشان قول داده این موضوع را محقق کند.

استاندار لرستان به تاکیدات رئیس جمهور برای پیگیری مباحث اقتصاد مقاومتی در استان اشاره کرد و یادآور شد: موضوع ساماندهی قلعه فلک الافلاک در حضور رئیس جمهور مطرح شد و ایشان دستور پرداخت ۴۰ میلیارد تومان برای این مهم را صادر کرد که در شرف مبادله موافقت نامه است.

بازوند با اشاره به اینکه ۸۴ واحد از ۳۰۴ واحد تعطیل شده در استان تحت تملک بانک ها است، عنوان کرد: این واحدها برای راه اندازی مجدد نیازمند تسهیلاتی با بهره کم هستند.

وی با بیان اینکه در دیدار با رئیس جمهور درخصوص بحث تخصیص آب لرستان و مشکلاتی که با استان های دیگر داریم مباحث مفصلی مطرح شد، افزود: آب یک سرمایه بزرگ برای لرستان بوده و ما به دلیل نداشتن تخصیص کافی نتوانسته ایم از این سرمایه به‌خوبی استفاده کنیم لذا برای استفاده از این سرمایه عظیم به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب نیاز داریم که این موضوع را با آقای روحانی مطرح کردیم.

دستور ویژه رئیس جمهور برای پرداخت وام ازدواج به زوج های لرستانی

استاندار لرستان با اشاره به اینکه ما در حوزه کرخه به لحاظ تخصیص آب چالش های فراونی داریم، ادامه داد: سد معشوره یکی از این چالش هاست و یکماه پیش یک جلسه با وزیر نیرو داشتیم که در آن جلسه توافقی در زمینه اجرای سد معشوره حاصل نشد که دیروز تلفنی به من خبر داده شد که باید از سوی استان گزارش کارشناسی این سد به رئیس جمهور داده شود که این گزارش را امروز برای ایشان خواهیم فرستاد تا شخصا در مورد اجرای این سد تصمیم بگیرد و تصور می کنم که تقاضای ما برای اجرایی شدن این سد محقق شود.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور روی بحث ایجاد سرمایه گذاری خارجی در استان تاکید کرد، بیان داشت: در این راستا در مجتمع کشت و صنعت لرستان یک سرمایه گذار عربستانی مشغول به‌کار است و در قالب همین مجموعه یک سرمایه گذار هلندی در بحث گلخانه فعالیت داشته و یک سرمایه گذار فرانسوی نیز مذاکرات لازم برای ایجاد پرورش ماهی را انجام داده است.

استاندار لرستان یکی از مطالبات خود از رئیس جمهور را تلاش برای تسریع در پرداخت وام ازدواج زوج های جوان دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار زوج لرستانی در نوبت اخذ وام ازدواج هستند که آقای روحانی دستور ویژه ای برای پرداخت این تسهیلات صادر کرد و بناست ما طی جلسات هفتگی در این خصوص بتوانیم زمینه پرداخت این تسهیلات را فراهم کنیم.

بازوند یکی از مشکلات شهر خرم آباد را نامناسب بودن وضعیت درآمدی آن دانست و عنوان کرد: حدود ۱۲۷ هزار واحد مسکونی، تجاری و ... در شهر خرم آباد وجود دارد که تنها ۹ هزار از این واحدها عوارض نوسازی پرداخت می کنند که این مبلغ حدود هشت میلیارد تومان است این در حالی است که پول جمع آوری زباله در این شهر سالانه ۱۶ میلیارد تومان است.

وی افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه از طریق قرارگاه خاتم برای خرم آباد تعریف شده که یکی از این پروژه ها شروع شده است.