۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس:

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر انتخاب می‌شود/اختلافی نداریم

جم- نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر به‌زودی انتخاب می‌شود.

سکینه الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی رسانه‌ها، دلیل عدم انتخاب رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس را  اختلاف میان نمایندگان عنوان کرده‌اند که با توجه به همدلی موجود میان نمایندگان، این موضوع واقعیت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: چون قانون خاصی برای فرایند انتخاب رؤسای مجامع نمایندگان وجود ندارد، ممکن است اختلاف نظری بر نحوه انتخاب رؤسا در چهار سال نمایندگی باشد که اصلا به معنی اختلاف بین نمایندگان نیست.

این عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر خاطرنشان کرد: تاکنون جلسه رسمی با این موضوع تشکیل نشده و در اولین فرصت پس از تعطیلات مجلس این کار انجام می‌شود.

الماسی تصریح کرد: هدف نمایندگان استان ایجاد ساز و کاری منظم، دقیق و کارآمد برای خدمت بهتر به مردم است و نسبت به این موضوع خوش‌بین هستیم.

