رکن اصلی اخلاق ورزشکاری تزکیه نفس و خودسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی مغیثی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران شهرستان نهاوند با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب(س) و هفته خبرنگار گفت: در فرهنگ دینی ما سلامتی و توجه به ورزش از مهم ترین مسائل است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از انجام واجبات سعادت و عاقبت به خیری است، گفت: یکی از مهم ترین اهداف در ورزش باید تزکیه نفس و تربیت باشد تا سعادت ابدی شامل حالمان شود.

وی با اشاره به اینکه خداوند در قران کریم ۱۱ باز قسم یاده کرده و میفرماید هدف از خلقت تزکیه نفس است، گفت: اگر بخواهیم ورزش را وسیله رسیدن به آمال و اهداف دنیوی بدانیم قطعا عاقبت به خیرشدن در آن ممکن نیست.

امام جمعه نهاوند در ادامه عنوان کرد: ورزش همگانی باید در شهرستان نهاوند تقویت شود چرا که می تواند به موجب ایجاد شور و نشاط جمعی در جامعه در کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی سهیم باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل و زیر مجموعه آن ها در شهرستان ها وظیفه سالم سازی جسم و روح جامعه جوان و نوجوان کشور را عهده دارند، گفت: در این راستا آنچه که میتواند ایفای نقش کند زیرساخت ها ورزشی است.

وی در ادامه با اشاره به ورزش قهرمانی گفت: ورزش قهرمانی به سبب اضطراب ها و استرس های موجود در رسیدن به موفقیت و یا نرسیدن به پیروزی گاهی زمینه برخی بیماری های عصبی را فراهم می کند.

حجت الاسلام و المسلمین مغیثی عنوان کرد: امیدواریم روی برسد که در جامعه ورزشی خصوصا جامعه ورزشی نهاوند حتی یک نفر سیگاری نداشته باشیم چراکه لطمه های بزرگی به بدنه ورزش شهرستان وارد می آورد.

وی در پایان عنوان کرد: موفقیت یا عدم موفقیت نباید هدف باشد چراکه زمینه بسیاری از مشکلات جامعه ورزشی است.